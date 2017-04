Intensa búsqueda del sospechoso de disparar y matar a un oficial de policía en Texas

HOUSTON, Texas. – Un oficial del Precinto 3 del condado Harris murió tras recibir un disparo en un incidente ocurrido la mañana de este lunes, en las afueras de la corte de Baytown, un pueblo ubicado 25 millas al este de Houston.

El oficial, identificado como Clint Greenwood, era el asistente del jefe del Precinto 3 del condado Harris y había trabajado durante 30 años como agente del orden.

El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, cuando el oficial llegaba a su trabajo, pero no se han revelado detalles sobre las circunstancias del mismo y tampoco se ha informado si el oficial era el objetivo del tiroteo.

"No sabemos todavía si este fue un ataque dirigido específicamente al agente, o si fue debido a que vestía un uniforme o al lugar en el que se detuvo en la mañana", dijo a los medios Steve Dorris, teniente de la policía de Baytown.

Según un reporte de la estación KTRK, el oficial Greenwood, de 57 años, alcanzó a pedir ayuda por radio y dijo que se ‘estaba desangrando’, tras recibir un disparo en el cuello.

Otro oficial que se encontraba cerca respondió al llamado del agente herido y logró asistirlo, aplicando presión en la herida. Luego fue transportado vía aérea al hospital Memorial Hermann, pero no logró sobrevivir.

Hasta ahora las autoridades no han dado a conocer una descripción del sospechoso o sospechosos, pero se informó que se están analizando videos de vigilancia. Tampoco se estableció si hubo testigos del hecho.



Tras el incidente, la corte de Baytown y la preparatoria Sterling fueron clausuradas temporalmente, como medida de precaución.

El Departamento de Policía de Baytown está a cargo de la investigación del tiroteo, con la asistencia de agentes de la oficina del sheriff del condado Harris, los Rangers de Texas, oficiales del Precinto 3 y la Unidad Especial de Crímenes Violentos de la Costa del Golfo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió un mensaje de condolencias a los familiares y amigos del oficial Greenwood y a la comunidad del precinto 3 del condado Harris.



Statement on the murder of Harris County Deputy Constable earlier this morning. pic.twitter.com/zSEUyV7XNi