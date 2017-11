Acusan de asesinato agravado a hombre que acribilló a policía estatal de Texas el Día de Acción de Gracias

Dabrett Black, sospechoso de disparar y matar a un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) la tarde de Acción de Gracias, ya está tras las rejas en el Centro de Detención del condado de Brazos.

A Black, de 32 años de edad, se le acusa de asesinato con todas las agravantes en contra de un policía.

Dabrett fue capturado la noche del jueves después de que disparó contra el agente Damon Allen, de 41 años, en el condado de Freestone, a unas 100 millas al sur de Dallas.

Reportes de las autoridades indican que, alrededor de las 3:45 pm, Allen detuvo a Black, quien conducía un Chevrolet Malibú color gris modelo 2012, al sur de la autopista Interestatal 45 cerca de Fairfield, por una infracción de tránsito.

Allen se acercó al vehículo e hizo contacto con Black. Después de regresar de su patrulla y acercarse de nuevo al sospechoso, Dabrett disparó varias veces contra Allen, quien resultó muerto en la escena.

Glenn Smith, alguacil del condado de Waller, informó a KPRC 2 que Allen encontró que había una orden de arresto contra Black por una violación de libertad condicional por un cargo de asalto agravado con un arma mortal. Cuando Allen estaba regresando al vehículo de Black, el sospechoso disparó varias veces al agente con un rifle estilo AK47.

Posteriormente, Black huyó al condado de Waller, donde tuvo un enfrentamiento a tiros con agentes cerca de Liendo Parkway y Wyatt Chapel en la autopista 290.



Después de huir a pie por una zona rural y tras una persecución que duró más de una hora, Black fue detenido cerca de las 9 pm. El hombre presentaba una herida de la bala en la pierna izquierda y también resultó mordido por un perro de la unidad K-9. El sospechoso fue llevado a un hospital local donde fue puesto bajo observación y posteriormente fue trasladado a la cárcel del condado de Brazos.

Según reportes del Houston Chronicle, registros judiciales indican que, el mes pasado, Black fue acusado por un Gran Jurado del condado de Smith de asalto agravado contra un servidor público y de evadir el arresto, ambos delitos graves. También ya había cumplido condena en la cárcel después de declararse culpable de un asalto contra un servidor público en 2015.

Una larga fila de agentes escoltó el cuerpo de Allen a Dallas. El oficial había servido en el Departamento de Seguridad Pública desde 2002. Le sobreviven su esposa y tres hijos.

Steven McCraw, director de DPS Texas, compartió su pesar por la muerte del agente. "Nuestra familia de DPS está desconsolada esta noche después de que uno de los mejores agentes de la ley de Texas fue asesinado en el cumplimiento del deber. Damon Allen, patrullero de la Patrulla de Caminos de Texas, era un amoroso esposo y padre de tres, y pedimos sus oraciones por toda su familia y sus muchos amigos y colegas durante los difíciles días que se avecinan".



Greg Abbott, gobernador de Texas, calificó al asesinato como “insensible” y “atroz” y emitió una declaración que dice: “El asesino enfrentará a la justicia y el Estado de Texas continuará ofreciendo nuestro apoyo inquebrantable a los hombres y mujeres en la aplicación de la ley que mantienen seguras a nuestras comunidades”.

Por su parte, Art Acevedo, jefe de la policía de Houston, también dio sus condolencias en un mensaje en Twitter. "Nunca es fácil perder un colega, pero es aún peor en un día como hoy. Nuestras oraciones y pensamientos están con TxDPS y la familia y amigos de un oficial asesinado a tiros hoy".



Never easy losing a colleague, but even worse on a day like today. Prayers & thoughts are with @TxDPS & the family and friends of a trooper shot and killed today. May he RIP, his family comforted & his killer brought to justice without any other officer being injured or killed. https://t.co/1Qwm8Aqxp8