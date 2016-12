Lo que sabemos y lo que no del vuelo del YouTuber bromista expulsado de un vuelo de Delta

¿Qué ha pasado en el vuelo?

Adam Saleh, un YouTuber famoso por gastar bromas y filmarlas en video, acusó a Delta de haberle expulsado de un vuelo por razones discriminatorias. Según el joven, algunos pasajeros se quejaron porque habló en árabe por teléfono con su madre. Saleh y el amigo con el que viajaba fueron expulsados de la aeronave.

"Esto es 2016. Delta Airlines nos está echando", se oye decir a Saleh en el video, mientras es escoltado por el pasillo en dirección a la salida. "Ustedes son unos racistas. No puedo creer lo que veo. No me lo puedo creer. Hablé una palabra en un idioma diferente y dices que te sientes incómodo", añade. El clip del incidente llevaba en el momento de escribir estas líneas más de 300,000 retuits y 12 millones de reproducciones en Facebook.



¿Y quién es Adam Saleh?

Saleh es un conocido bromista de internet. Cuenta con un canal en YouTube, en el que las aerolíneas ya han sido víctimas de sus trampas. Este mismo mes, fingió haberse mandado a sí mismo embutido en una maleta en un vuelo entre Melbourne y Sidney. En aquella ocasión, la aerolínea Tiger Air contestó al bromista en Twitter diciendo que su juego no había colado.



Por esa razón, algunas voces han indicado que este episodio podría tratarse de otra de sus bromas. Sin embargo, el representante del artista, que ha sido entrevistado por Buzzfeed, asegura que en sus videos anteriores Saleh siempre revela sus bromas, mientras que este es "tan real como parece".

De tratarse de una broma, no sería la primera vez que el bloguero utiliza la raza para mandar un mensaje a través de sus videos. En 2014, una de sus piezas dramatizadas, titulada 'Experimento de discriminación racial' se hizo viral. En ella, Saleh y otro chico, vestidos con indumentaria occidental, aparecían discutiendo entre sí a su paso frente a un oficial de policía. El actor que hacía de agente los ignoraba. Más tarde, repetían la escena frente al mismo oficial, esta vez vestidos con ropa típica árabe. En esa ocasión el policía los detenía, los registraba y los ponía contra la pared.





¿Qué dice Delta?

Según la versión de la aerolínea, unas 20 personas se quejaron del comportamiento de los pasajeros expulsados. Mientras centenares de usuarios en redes sociales están llamando a un boicot a la compañía, han lanzado un sucinto comunicado que dice lo siguiente:

"Dos clientes fueron retirados del vuelo y más tarde les fue concedida otra reserva después de una altercado en la cabina que resultó en que más de 20 clientes que expresaron su malestar. Estamos llevando a cabo una revisión completa para entender lo que ocurrió. Nos tomamos muy en serio las alegaciones de discriminación, nuestra cultura requiere tratar a los demás con respeto".



En octubre, durante un vuelo entre Detroit y Minneapolis, trabajadores de la aerolínea rechazaron la ayuda de una médica de raza negra que se ofreció a atender a un hombre que requería atención médica: presuntamente no creyeron que fuera doctora. En julio, una pareja musulmana que regresaba a su hogar en Ohio tras pasar unas vacaciones en Europa fue expulsada de un vuelo porque dijeron la palabra "Alá" (Dios, en árabe). Delta también fue objeto de intensas críticas en noviembre, cuando un hombre dedicó agresivos gritos pro Trump a otros pasajeros. La aerolínea le permitió viajar, pero tras la reacción pública de rechazo a esta decisión, decidió retirar al hombre el derecho a viajar de por vida en la compañía.



¿Qué vieron otros pasajeros que estaban en el vuelo?

Storyful, un servicio de verificación de contenido en redes sociales, contactó con otro pasajero del vuelo, Parker Ward, cuya versión de los hechos es similar a la de la aerolínea: "Todo lo que sabemos de la tripulación es que pasajeros dijeron que él y su amigo hicieron o dijeron algo específico que escucharon y que les hizo llamar a la tripulación y pedirles que se los llevaran o que se marcharían", dijo.



¿Cuándo sabremos lo que ha ocurrido de verdad?

Por ahora no se sabe con certeza si este episodio es una broma más del YouTuber o si el joven ha sufrido de verdad un incidente de discriminación. El avión sigue en el aire y actualizaremos esta nota tan pronto como tengamos más información del incidente.