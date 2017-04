Michelle Obama muestra la textura natural de su pelo (y las redes sociales lo celebran)

Este domingo un usuaria de Twitter compartió una foto de Michelle Obama en la que se muestra la textura natural del pelo de la ex primera dama, sin alisar, sostenido solo por una bandana moteada.

"Esta es la foto que había esperado durante tres años" se lee en el mensaje que acompaña la publicación.



This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB — gif sommelier (@meagnacarta) April 2, 2017

Durante su estancia en la Casa Blanca, el estilo de ex primera dama fue un objeto de análisis, incluido su peinado. En los dos periodos presidenciales de su esposo, el registro de la imagen de Michelle Obama estuvo enmarcado por una cabellera lacia, un trabajo que su estilista de cabecera Johnny Wright.

Considerada como un icono de estilo, y como una mujer que hacía política a través de la ropa, muchos de los seguidores de Obama esperaban que en alguna ocasión los rizos naturales de su melena salieran a relucir, más como una declaración de orgullo racial que de estética.

"Es triste decir que han pasado casi seis años desde que Barack Obama es presidente y nunca he visto a la primera dama Michelle Obama, o a sus hijas Sahsa y Malia para el caso, usar su cabello al natural" se lee en una editorial dell sitio 'Grand Mother Africa' sobre este tema, una inquietud que muchos usuarios en redes sociale parecen compartir y, ante la imagen que cirula, celebrar.



"Ver a Michelle Obama con su pelo natural mientras servía como FLOTUS hubiera hecho mi vida", se lee en una de las miles de reacciones a la fotografía que recorre internet.



Seeing Michelle Obama wear her hair natural while serving as First Lady... would've made my whole life — rhy t✨ (@rhytaylorr) April 3, 2017

"Recuerdo que deseaba con todo el corazón que FLOTUS saliera con su afro"



@meagnacarta @LadyCurtissa I remember wishing w all my heart, FLOTUS would walk out with her fro out — Dellea Copeland (@delleacopeland) April 3, 2017



Un deseo, finalmente, concedido.





