Sean Penn "no vale nada": Kate del Castillo lo trata como si fuera Teresa Mendoza en 'La Reina del Sur'

En un tono que por momentos se asemejaba al de Teresa Mendoza, su personaje en 'La Reina del Sur', la artista mexicana Kate del Castillo arremetió este jueves nuevamente contra el actor de Hollywood, Sean Penn, asegurando que "como persona, no vale mucho".

A través de buena parte de su podcast 'Neteando', Del Castillo insistió en que nunca tuvo una relación amorosa con Sean Penn; con él lo que tuvo fueron relaciones sexuales sin valor alguno. "No significó nada, fue simplemente business (parte del negocio)", de realizar una película sobre la vida del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, insistió sobre el dato que hizo público el pasado viernes, al mismo tiempo en que estrenaba su documental en Netflix.



Los detalles del 'affair' de Kate del Castillo y Sean Penn: besos, sexo y traición Sean Penn supo que Kate del Castillo había obtenido los derechos para una versión de cine sobre la vida de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera. Foto: Netflix | Univision 0 Compartir En septiembre de 2015, después de una cena, comenzaron una relación de amistad, ya que Sean quería ser parte del proyecto y conocer a ‘El Chapo’ según el documental de la actriz. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir “Sean Penn es muy divertido, es muy ‘charming’ (encantador), es muy carismático, es un tipo muy interesante de escuchar, de ver, de todo”, reveló Kate del exesposo de la cantante Madonna. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Tiene unas anécdotas increíbles, sus anécdotas son con Marlon Brando. Son unas anécdotas que te mueres, con De Niro, Pacino, gente así que te hace decir: ‘¡Qué increíble!’”, afirmó Kate del hombre que la conquistó hasta llegar a tener una “complicidad importante”. Foto: GettyImages | Univision 0 Compartir El 3 de octubre de 2015, después de visitar a ‘El Chapo’ la noche anterior y haber manejado durante ocho horas hacia Guadalajara, Kate y Sean tomaron un vuelo juntos de regreso a la ciudad de Los Ángeles. 0 Compartir “Veníamos cansadisimos también. Yo me quedé dormida, y Sean me abrazó y puso mi cabeza en su hombro. Creo que le toqué el pecho o algo así pasó”, reveló la actriz después. Foto: The New Yorker | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Más adelante me dijo (Sean): “En ese momento que me tocaste el pecho, sabía que algo iba a pasar entre nosotros”. Foto: GettyImages/Univision | Univision 0 Compartir “Cuando regresamos, veníamos sensibles. De todo pasó”, afirmó Kate quién el mismo día del lanzamiento del documental confesó en una entrevista exclusiva con 'Good Morning America', de ABC, que tuvieron sexo. Foto: Good Morning America | Univision 0 Compartir “Yo lo vi llorar. Lloramos juntos. Supo decir las cosas que yo quería escuchar. Supo ganarse mi confianza total”. Foto: Netflix | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La mexicana confirmó que “sí, fue una relación que se dio por las circunstancias, lo disfruté y no me arrepiento”. Foto: The Associated Press | Univision 0 Compartir La actriz dijo en el documental para Netflix que antes de que saliera a la luz el reportaje en la revista Rolling Stone se apoyó en Sean Penn: “Estábamos viviendo los dos lo mismo”. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El 31 de diciembre de 2015, para celebrar el Año Nuevo, la actriz invitó a unos amigos a su casa, incluido Sean Penn. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en “Vamos a pasarla bien, vamos a hacer como que nada está pasando, vamos a tranquilizarnos”, contaba Kate mientras mostraban una foto suya abrazando a Sean Penn. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La relación se deterioró desde antes del 7 de enero de 2016, cuando se vieron por última vez en el hotel ‘Sunset Tower Hotel’, antes de los premios Golden Globe. Foto: Getty/Images | Univision 0 Compartir Kate se había sentido traicionada por Penn, ya que el artículo contaba cosas que no habían sucedido en la vida real, según la famosa, quien después de la captura de ‘El Chapo’ tuvo problemas con la justicia en México. Foto: Netflix | Univision 0 Compartir

Esa revelación no fue aplaudida por su hermana Verónica del Castillo, quien durante un evento contra el cáncer, en México, dijo que hubiese preferido que lo mantuviera en privado. "No debió" hablar de su vida privada, dijo al tiempo que confirmó que a sus padres "desde luego que no les gustó".

Pero Kate del Castillo, "tampoco es para tanto, no pasa nada. Que hayamos tenido relaciones sexuales o no, eso no cambia" la historia, comentó en su podcast junto a su amiga Jessica Maldonado. Esta última le preguntó si Sean Penn era bueno en la cama, pero la actriz mexicana no quiso tocar el tema en la grabación.

De lo que sí habló con firmeza fue de cómo Sean Penn intentó "boicotear la serie ('Cuando conocí a El Chapo') durante mucho tiempo. Netflix, nosotros como los documentaristas, le hablamos por teléfono no una, varias veces. Y vaya, ignoró por completo las llamadas. Nunca contestó". Cuando se enteró de que la artista estrenaría el pasado viernes la producción, entonces "a fuerza obligó a Netflix que se lo enseñara (antes del estreno) y salió de ahí bastante enojado y diciendo cosas", dijo Kate.



publicidad

"Yo ya sabía que no iba a estar contento y mucha gente, seguramente, tampoco; pero yo no estoy haciendo esto pa' tener a nadie contento. Si no le tuve miedo a 'El Chapo', no le tuve miedo al gobierno mexicano, por qué le voy a tener miedo a este señor. Para mí, no significa absolutamente nada ese señor", espetó enérgica.

Al igual que lo expuso en su documental, Kate del Castillo insistió en que Sean Penn la "menospreció y subestimó", con el único fin de llegar hasta 'El Chapo', aunque en el proceso pusiera en riesgo su vida. De hecho, los abogados del actor enviaron cartas a Netflix y a los productores de 'Cuando conocí a 'El Chapo'', advirtiendo de que si algo malo le ocurría, ellos serían sus responsables.

"¿Y por qué su vida va a valer más que la mía? Por que es actor de Hollywood o porque gana millones de dólares más que yo, vale más su vida que la mía y la de mi familia", se preguntó. "No, pues lo hubiera pensado antes, porque él tiene hijos. El es que tiene hijos, los pone en riesgo".

Recalcó que "todas las acciones tienen una consecuencia y las cosas se pagan en vida. Karma is a bitch (lo que haces, se te devuelve)".

Por último, Kate del Castillo quiso dejar claro que su documental "no se trata del resentimiento que yo le pueda tener a él, del odio, del coraje, que además ni le tengo, eso ya pasó, ya lo superé. Ese documental no tiene nada que ver... No es una venganza mía hacia Sean", enfatizó.



publicidad

La actriz mexicana, que el pasado lunes cumplió 45 años, juró que no habla con el protagonista de 'I Am Sam' desde enero de 2016, cuando él publicó en la revista 'Rolling Stone' la entrevista que junto a ella le había hecho a 'El Chapo' Guzmán unos meses antes.



Vimos a Kate del Castillo con una prenda que le quita unos buenos años de encima Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Kate del Castillo salió a comer al restaurante SHU, en Los Angeles, junto a su amiga Jessica Maldonado. Al salir, un paparazzi la captó con un 'overall' que causa el efecto de quitarle de encima por lo menos cinco años a la actriz mexicana. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir

"No, yo nunca más le volví a contestar el teléfono... Cambié mi teléfono. Nunca supe más de él ni me interesa saber más de él", aseguró.