Kate del Castillo dice (ahora) que tuvo sexo con Sean Penn, pero en marzo contó otra cosa a Adela Micha

Durante la promoción de su documental en Netflix sobre 'El Chapo', la actriz mexicana Kate del Castillo concedió una entrevista al programa 'Good Morning America' este viernes en la cual reveló que tuvo sexo con el cineasta Sean Penn. Famoso actor de Hollywood con quien visitó al narcotraficante en México y con el que ahora mantiene un pleito por las consecuencias de aquel encuentro con el capo del Cártel de Sinaloa.

El detalle de la relación sexual fue reducido a unos besos hace siete meses, en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha.

Del Castillo, que promueve su documental 'El día que conocí a El Chapo' en el que dice contar su verdad sobre la cita clandestina con el entonces prófugo, expuso este en la televisión nacional estadounidense que nunca se enamoró de Sean Penn.

"Tuvimos sexo. Los dos somos adultos, solteros, algo estaba pasando y ahí quedó. Solo fue un negocio", manifestó ella.

Cuando la periodista de 'Good Morning America' le reclamó por qué había esperado hasta ahora para contar ese detalle, la hija de Eric del Castillo replicó: "¡Por que nadie nos lo preguntó!". Y entre risas añadió que todo el mundo solo le preguntaba si ella había tenido sexo con 'El Chapo', algo que consideró como estúpido.



Confesiones a Adela Micha

Sus declaraciones contrastan con lo que confesó, corazón en mano, hace siete meses a la periodista mexicana Adela Micha, quien sí le hizo directamente la pregunta sobre su relación con Sean Penn.

Luego de que la actriz mexicana le explicara lo decepcionada que estaba con el estadounidense, pues se sintió traicionada cuando él anunció que entrevistaría a 'El Chapo' para la revista 'Rolling Stone', sin haberle advertido antes, Micha se atrevió a indagar aún más.

"¿Tenías cariño por él? ¿Tuviste algún tipo de relación con él?", le preguntó directamente Adela Micha.

"Con él, no", le contestó Kate del Castillo de frente, sentadas ambas en la sala de su hogar en California. "No, no", remachó.



"Con Sean (lo que hubo fue) una admiración, definitivamente, como mucha gente lo admira, y que después cayó completamente. Pero son de las enseñanzas que tienes en la vida. Son de esas situaciones que después dices 'ahí es donde mis antenitas de vinil deberían de haber' (detectado el peligro)".

Adela Micha insistió: "¿Ahí no hubo cierto enamoramiento?"; a lo cual volvió a recibir una respuesta negativa.

"Creo que hubo cierta admiración y me atrevo a decir que también de él. Nos llevábamos muy, muy, muy bien. Platicábamos durante horas y horas, él estuvo varias veces aquí, en mi casa. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos emborrachamos juntos", recordó Del Castillo antes de que la periodista la interrumpiera.



Solo besos

"¿No se dieron sus besos?"

Y a carcajadas, la intérprete de Teresa Mendoza en 'La Reina del Sur' soltó: "uno que otro, pero nada serio".

Tras en broma llamarle a Micha "mensa", Kate del Castillo trajo a colación que un beso es "como un vaso de agua, que no se le niega a nadie".

Para cerrar el tema, la actriz confesó que su coraje con Sean Penn es porque puso en riesgo su vida. "Que no me haya dicho las cosas de frente, porque entonces tal vez yo hubiera pensado dos veces. Que no me haya protegido, eso sí que me dolió".