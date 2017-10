Sean Penn teme represalias de 'El Chapo' por el documental de Kate del Castillo

Penn ha expresado su desacuerdo con el relato de Kate del Castillo y su vocero, Mark Fabiani, emitió un comunicado en el que señaló que esta acción obedece al hecho de que "en un repugnante e incansable afán de obtener atención y publicidad gratuita, la señorita Del Castillo y su equipo (quienes no estuvieron presentes en la entrevista y por lo mismo carecen de información de primera mano) han buscado crear una narrativa profundamente falsa, tonta e irresponsable".

Foto: The New Yorker | Univision

