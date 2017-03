Ver cantar a Jennifer López en República Dominicana es casi 3 veces más caro que en Las Vegas

Hola mi gente querida de Republica Dominicana, nos vemos el proximo 15 de Abril en el Histórico Anfiteatro Altos de Chavon, Casa de Campo para mi primer gran concierto en su hermoso Pais. Sera una noche inolvidable. Para mas información visita www.uepatickets.com

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Mar 28, 2017 at 12:33pm PDT