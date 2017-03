Este es el secreto de Marc Anthony para tener una gran relación con Jennifer Lopez

Si algo parecen tener claro Marc Anthony y Jennifer López es que ni cenizas quedan del fuego que compartieron durante los 10 años transcurridos desde que se casaron hasta que su divorcio se oficializó.

Con el tiempo como el mejor aliado, hoy día es Marc Anthony quien está encargado de producir el nuevo disco en español de Jennifer López, un trabajo del que ha expresado sentirse super orgulloso.

El pasado lunes, durante una presentación en el programa 'Live With Kelly', la Diva del Bronx destacó la excelente dinámica que disfruta actualmente junto a su exmarido y padre de sus gemelos Max y Emme. "El me está ayudando a hacer mi álbum en español. Al principio, yo me preguntaba si estaríamos bien para trabajar juntos de nuevo o si íbamos a comenzar a pelear otra vez. Pero ha sido maravilloso. Honestamente creo que nos ha ayudado a relacionarnos mejor; estamos viviendo una etapa increíble", admitió en televisión nacional.



Captado en cámara: Jennifer Lopez y Alex Rodriguez juntos en un restaurante en Miami ¡Crece el amor entre Jennifer y Alex! Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir La actriz y cantante y el ex jugador de beisbol fueron vistos juntos en el restaurante Casa Tua de Miami Beach el 16 de marzo. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Pero para seguir "despistando" a todos, cada quien llegó por su cuenta. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque juzgando por los ojitos de A.Rod, ¡ya quería ir a verla! Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Estuvieron dentro del restaurante cerca de cuatro horas. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir ¡Así que sin duda fue una cena bastante romántica! Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jennifer usó este lindo vestido blanco que dejaba ver muuucha pierna. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Completó su look con esos tacones dorados que le sentaban de maravilla. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Un mini vestido blanco muy atrevido que casi mostró de más. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También procuraron salir cada uno por su lado para evitar ser retratados juntos. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir ¡Esas imágenes juntos serán muy cotizadas! Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir El minivestido blanco de Jennifer resaltaba sus tan famosas curvas. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por su parte, Alex Rodriguez vistió pantalón blanco con suéter azul marino. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Esa miradita de amor lo dice todo. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir La actriz y cantante y el ex jugador de beisbol fueron vistos juntos en el restaurante Casa Tua de Miami Beach el 16 de marzo. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tal parece que tras conocer a Jennifer en un show en las Vegas, el beisbolista Álex Rodríguez quedó hipnotizado por la belleza de la cantante, pues ahora se rumora un posible romance entre ambos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Y a pesar de las fotos y rumores, nada se había hecho público hasta que salieron las imágenes que confirmarían su romance. Foto: Instagram / Jennifer López | Univision 0 Compartir El pasado 10 de marzo se les vio muy cariñosos en las Bahamas, adonde llegaron en un jet privado desde Miami para pasar el fin de semana en el exclusivo Baker Bay Golf & Ocean Club. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se dice que la cantante voló desde Los Ángeles, California, a Miami para encontrarse con la estrella retirada de beisbol. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Al llegar a las Bahamas, la pareja abordó una limusina que los llevó al puerto Harbour View donde minutos después subieron a un bote que los trasladó a una villa privada. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir El ex bateador de los Yankees, quien vestía un elegante traje, limpió el asiento del bote para que JLo tomara asiento. Posteriormente, la también actriz tomó su mano y puso su cabeza en su hombro mientras el bote salía rumbo a su destino. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con estás imágenes estaría confirmado su romance. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y Alex sería su séptima pareja. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Los amores de JLo siempre han estado en el ojo del huracán. Foto: Grosby Group (Prohibida su Reproducción). | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El primero fue Ojani Noa, a quien conoció en un restaurante cuando éste era camarero. El amor surgió a primera vista y se casaron. Ojani se convirtió en su primer esposo, pero el matrimonio sólo duro unos meses. Foto: Grosby Group. Prohibida su reproducción. | Univision 0 Compartir Luego de su separación con Ojani, Jennifer Lopez estuvo de amores con el rapero Sean Combs. No escondían su romance y aparecían juntos en alfombras rojas. Todo parecía ir de maravilla hasta que ambos acordaron terminar la relación, por lo que mandaron un comunicado dando la noticia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Cris Judd, su ex bailarín, fue el siguiente en la lista de Jennifer. El amor volvió a su puerta y en octubre de 2011 contrajo matrimonio con él. Ocho meses después se divorciaron por razones desconocidas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El siguiente amor de JLo fue el actor Ben Afleck, con quien hacía una linda pareja y que pensó en llegar al altar. Sin embargo, cinco días antes la boda se canceló sin saber los motivos. 0 Compartir Tras su rompimiento con Ben Affleck, Jennifer conoció a Marc Anthony y todo se volvió color rosa. Aunque el cantante recién se había divorciado de la modelo Dayanara Torres, sorprendió al mundo del entretenimiento con su enlace matrimonial con JLo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Sólo cuatro meses después de su separación con Marc Anthony, Jennifer López inició un romance con Casper Smart, otro de sus ex bailarines. Tras cinco años de relación, la pareja le puso punto final. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los rumores de Jennifer López y Drake saliendo fueron una bomba a fines de 2016. Ambos cantantes se mostraron muy cariñosos en redes sociales y se dijo mucho de un futuro romance. Sin embargo, ninguno confirmó nada. 0 Compartir ¿Con quién crees que hacía bonita pareja? Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision 0 Compartir

Tras días después, Marc Anthony, por su parte, habló sobre el disco de Jennifer López y de su relación durante la cuarta gala de la Fundación Maestro Cares, en Nueva York. Al evento llegó del brazo de su nueva conquista, la modelo dominicana de 21 años, Mariana Downing.

Cuando se le preguntó qué podían hacer otras personas para disfrutar de una excelente relación con su expareja, como él y Jennifer López, el cantante soltó entre risas y gratis cuál es el primer paso a dar: acabar con su matrimonio.

Así nos lo contó. Míralo a partir del minuto 1:12



Marc Anthony llegó al evento de su fundación de la mano de su nueva novia Mariana Downing /Univision 0 Compartir

MIRA TAMBIÉN: