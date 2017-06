Se dan con todo la vedette Diosa Canales y la ex reina de belleza venezolana Osmariel Villalobos

La exreina de belleza venezolana y conductora del matutino 'Portadas', Osmariel Villalobos, permanecerá en descanso por las próximas dos semanas luego de que el pasado viernes resultara herida en una pelea que tuvo en el baño de un gimnasio con la vedette Diosa Canales.

Además de los rasguños, Villalobos, de 28 años, terminó con el pulgar de la mano derecha mordido y dislocado, tres mordiscos en las piernas que requirieron una receta de antibióticos y tendrá que usar un collarín por el trauma que sufrió en las cervicales.

En entrevista vía Skype con el programa que se transmite por la tele en Venezuela, Osmariel Villalobos contó que el viernes fue al gimnasio a tomar una clase especial. Al terminar, fue al baño a arreglarse y minutos después vio que entraba Diosa Canales.



Cuando esta última salía del baño, supuestamente le dijo: "'Mañana (el sábado), te voy a destruir'", relató Villalobos. "Yo no le hice caso, ni siquiera la miré... Eso en ella causó rabia. Ella me agarra, me voltea y me dice 'es contigo' y yo le dije 'ya va, a mí no me toques' y la empujo. Cuando yo la empujo, ella se me tira encima con todas sus fuerzas, con toda su rabia, con todo su odio. Yo nunca había visto a una persona con tanta ira en su cara, en su corazón. Siento que si allí hubiesen existido objetos como un cuchillo... ella me hubiese matado ahí, en el baño, sin dudarlo", añadió la exreina de belleza.



Villalobos alegó que sus abogados estaban evaluando las peticiones que harían ante un juez para evitar que Diosa Canales se le vuelva a acercar, porque "es una persona peligrosa", según la conductora.

Sin embargo, en entrevista televisada por el programa 'Sábado en la noche', Diosa Canales, de 30 años, ofreció una versión distinta de lo ocurrido. "Sé que es difícil pensar que no fui yo, por como yo he sido, pero eso fue un pasado en mi vida... En esta ocasión hay que ser justos y oye Osmariel, si tanto te dañé, da la cara... Ten los ovarios de decir, yo la ataqué", dijo la vedette.

Según Canales, la conductora de televisión "se descontroló" sólo porque ella le adelantó que el sábado estaría en la tele y ahí diría algunas verdades sobre la exreina de belleza. "Cuando yo le estoy diciendo, voy a 'Sábado en la noche', estás clara de lo que voy a decir, ella se enfurece y se viene encima de mi".



Tras dar cuenta de las heridas que también sufrió en el enfrentamiento y reiterar que lo único que hizo fue defenderse, pues es más baja de estatura que Villalobos, Diosa Canales le pidió perdón públicamente, "a pesar de que tú me atacaste".



