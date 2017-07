Noelia arde en furia ante el resurgir artístico de su examante Yamil

Como un chorro de agua fría en aceite caliente le cayó a la cantante Noelia la promoción de la entrevista que este lunes Tony Dandrades le hará al reguetonero y expareja de la cantante, Yamil Gorritz, mayormente conocido por ser con quien ella protagonizó un video pornográfico, que salió a la luz hace 10 años.

El video había sido grabado unos años antes, cuando Gorritz estaba separado de la madre de sus dos hijos y mantuvo una relación con la cantante puertorriqueña. Según contó, tras año y medio de estar con Noelia, decidió regresar con su entonces esposa y, como la artista estaba en Miami, él le entregó todas las pertenencias a un enviado de su padrastro, Carlos 'Topy' Mamery.



Yamil Gorritz siempre ha defendido que él no publicó el video en las redes sociales, sino que las personas a las que se lo dio eran las responsables. Sin embargo, Noelia no se lo perdona.



Al ver la promoción de la entrevista que será televisada este lunes, a las 5:00 pm. ET en Primer Impacto, Noelia publicó un fuerte mensaje en Instagram, donde además de insultar al periodista Tony Dandradres, también arremete contra Yamil Gorritz, a quien describe como un "oscuro personaje que no contento con la desgraciadez (sic) que me perpetró junto con un paquete de cobardes en Puerto Rico, ahora busca los reflectores".

En su mensaje, Noelia denuncia que nunca ha recibido una disculpa por parte de Yamil Gorritz, un hombre "sin remordimiento real de haber ejecutado la canallada más grande que me han hecho en la vida, aprovecharse de una mujer en su peor momento, débil, drogada, suicida y sin un hombre que me protegiera de estos marranos".



La cantante también se refiere de forma despectiva a su padrastro, el ya fallecido ejecutivo Carlos 'Topy' Mamery. Sobre el que fuese esposo de su mamá, la cantante puertorriqueña Yolandita Monge, Noelia agradece que unos de esos "demonios cómplices de este lodazal ya fue Juzgado por Dios y murió".

Lamentó que Dandrades entreviste "al otro canalla que queda vivo de mi peor desgracia, usando mi nombre y llenándome de lodo para hacerle un favor promocional a quien deberia vivir en las tinieblas por lo que me hizo".

Yamil Gorritz, ya de 38 años, estrena este lunes en Primer Impacto el video del tema 'Tenías 16 años', que según adelantó fue grabado en un penthouse en Miami. El artista responderá además a las imputaciones que en el 2015 lo llevaron a ser detenido por supuestos vínculos con una red de prostitución y en cámara dirá si fue cierto que drogó a Noelia para grabar el video porno.