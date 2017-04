"Mi hijo no es un delincuente": Pepe Aguilar habla sobre los problemas legales de su hijo por presunto tráfico de indocumentados

El cantante mexicano Pepe Aguilar publicó un video en sus redes sociales en el que habla sobre los problemas legales que enfrenta su hijo José Emiliano quien fue detenido el pasado 14 de marzo por la patrulla fronteriza al intentar cruzar la frontera entre Tijuana y San Diego con indocumentados en la cajuela de su auto.

José Emiliano Aguilar, hijo mayor del astro de la música regional mexicana, fue identificado como el conductor del vehículo blanco donde había cuatro inmigrantes de nacionalidad china escondidos en el baúl y que fueron descubiertos durante una inspección en el cruce fronterizo de San Ysidro. Más tarde, el jóven de 24 años fue puesto en libertad bajo fianza.



El cantante aclaró en el video de casi 5 minutos publicado en su cuenta de Facebook que su hijo es ciudadano estadounidense, mayor de edad y deberá enfrentar a la ley en EEUU en donde será declarado culpable o inocente.

Además explicó punto por punto a los medios y seguidores cuál es su postura ante la situación legal de su hijo:

-Agradeció a quiénes se han comunicado con la familia y expresó su solidaridad y la de su familia con su hijo mayor. "Estamos con él en corazón, en alma". Aunque también aclaró que "se equivoca uno en la vida".

-Recordó a la prensa que su trayectoria artística de más de 30 años no está forjada a base de escándalos y que en esta ocasión se mantendría de la misma forma "No estoy ocultando nada, No sé nada. Yo no hice nada. No voy a hablar de la vida de otro ser humano", dijo.



-Aclaró que considera que nadie está por encima de las leyes. "Debe tener consecuencias, si alguien falta a ellas".

-Reiteró su confianza en que la situación se aclarará a favor de su hijo. "Yo creo en mi hijo. Mi hijo no es un delincuente y seguramente así lo probará", concluyó.

En un momento del video, el cantante -hijo de la leyenda del cine mexicano de la época de oro Antonio Aguilar- incluso bromea sobre los memes que se han hecho respecto al tema.



Se trata del primer comentario del famoso cantante de 48 años sobre la situación legal de su hijo mayor, quien quedó en libertad hasta el próximo 13 de abril, tras pagar 15.000 dólares de fianza. Aguilar hijo deberá presentarse ante un juez federal en California para responder al delito de contrabando de indocumentados.

En el momento del arresto, el ganador de varios premios Grammy y Latin Grammy se encontraba de vacaciones por Europa, según revelaron sus redes sociales.



José Emiliano está representado por el abogado Jeremy Warren, quien en declaraciones escritas informó al programa 'El Gordo y la Flaca' dijo lo siguiente: "Este caso no tiene nada que ver con Pepe Aguilar. José es un adulto y va a manejar este asunto en la corte y no en la prensa".

