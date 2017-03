El hijo mayor de Pepe Aguilar es arrestado por presunto tráfico de inmigrantes de México a EEUU

José Emiliano Aguilar, hijo mayor del astro de la música regional mexicana Pepe Aguilar, fue identificado como el conductor del vehículo blanco donde había cuatro inmigrantes de nacionalidad china escondidos en el baúl y que fueron descubiertos durante una inspección en el cruce fronterizo de San Ysidro, entre Tijuana y San Diego.

Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó el incidente el 16 de marzo, dos días después de ocurrido, no fue hasta este viernes que varios medios (siendo la página web TMZ la primera) confirmaron que el conductor del vehículo Chrysler 200, modelo del 2014, era José Emiliano Aguilar, de 24 años y heredero del ícono de la música ranchera, Pepe Aguilar y nieto de la leyenda de la música y el cine mexicano, Antonio Aguilar (1919-2007).



El abogado Jeremy Warren, identificado por TMZ como representante legal de José Emiliano Aguilar, dijo al medio: "Los Aguilar son una familia muy unida. Esta situación no cambiará eso en nada".

Univision Entretenimiento se comunicó telefónicamente con el bufete del abogado Warren, quien todavía no responde a la petición de entrevista sobre el estatus del caso. Tras su detención, Aguilar hijo fue trasladado al Centro Metropolitano de Corrección en San Diego, que en su página web no registra si el acusado permanece o no en la institución.



En un comunicado con foto, el director de operaciones de campo de CBP en San Diego, Pete Flores, reportó que el martes 14 de marzo, a las 5:45 de la tarde (hora del Pacífico) José Emiliano Aguilar, ciudadano americano, esperaba por la autorización para reentrar desde Tijuana, México a San Diego, California, cuando un perro entrenado para detectar narcóticos y humanos alertó de que en su carro había algo sospechoso.

Cuando los oficiales inspeccionaron el baúl del Chrysler blanco, hallaron a tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad china y sin los documentos requeridos para entrar a Estados Unidos. Según el reporte del sitio TMZ, los orientales habían pagado 3,000 dólares por el servicio que esperaban les permitiera llegar a suelo estadounidense.



"Esconder humanos en los vehículos es peligroso y puede tener graves consecuencias", reiteró el oficial Flores, quien en sus expresiones escritas recordó que el implicado sólo fue arrestado y entregado a las autoridades federales para la radicación de cargos por tráfico de indocumentados.

Se desconoce si Aguilar hijo sabía que los cuatro ciudadanos chinos estaban allí y si tuvo algo que ver con la transacción.

Hasta tempranas horas de este viernes, Pepe Aguilar y su familia habían guardado silencio sobre la situación con el mayor de sus cuatro hijos y a quien hacía unos meses no se le veía en las fotos y videos que comparte en las redes sociales el resto de su familia.

