Maribel Guardia explica la traición de su hijo Julián Figueroa a su novia embarazada

Julián Figueroa ha recibido el apoyo de su madre, Maribel Guardia, en su carrera artística por lo que no habría que dudar que lo guiará en esta nueva etapa que asume como jefe de familia.

Julián Figueroa ha recibido el apoyo de su madre, Maribel Guardia, en su carrera artística por lo que no habría que dudar que lo guiará en esta nueva etapa que asume como jefe de familia. Mezcalent

El cantante Julián Figueroa, hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia con el fenecido cantautor Joan Sebastian, tiene que aprender a comportarse de forma correcta al frente y detrás de las cámaras.

Lo dijo su madre, el pasado domingo, cuando respondió por qué Julián, quien hace dos semanas anunció que a sus 21 años se convertirá en padre de un varón al que llamará José Julián, fue captado en unas fotos besando en la boca a dos jóvenes que no son su novia embarazada, Imelda 'Ime' Tuñón.

De acuerdo con la versión de Maribel Guardia, las fotos en las que su hijo Julián parece traicionar a su novia desde hace tres años, son viejas. Serían "de una vez que Julián e Imelda se habían peleado y bueno, estaba solito, pasando desamores", explicó la futura abuela de 58 años, en el siguiente video, a partir del 1:10.



Guardia no tiene dudas de que "esa revista ( TV Notas, que publicó las fotos) está siempre acosando a Julián". Sin embargo, le aconsejó a su hijo "que se acostumbre porque así es esta carrera. Hay gente que te apoya, hay gente a la que no les caes bien y no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo".

La artista de origen costarricense insistió en lo que ha dicho desde el día en que acompañó a Julián a confirmar el embarazo de su novia. "El tiene que aprender a madurar también y pues a hacer una vida correcta ante las cámaras y detrás de las cámaras", concluyó.



La publicación de las fotos "viejas" parece haber causado problemas nuevos a Julián Figueroa, quien el pasado domingo dirigió un mensaje a su prometida a través de sus redes sociales, en el cual expuso: "Nuestro amor es fuerte, ha superado muchos obstáculos y estoy seguro que este no será la excepción. En tus ojos veo al hombre que quiero ser, en tus lágrimas encuentro el verdadero fracaso y en tu vientre llevas la esperanza de un nuevo amanecer. Te amo".



