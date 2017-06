Los insultos a Marjorie de Sousa entristecen a su publicista y también a Julián Gil

"Ella me denigró como persona": Julián Gil dice que Marjorie de Sousa no pudo probarle nada

"Ella me denigró como persona": Julián Gil dice que Marjorie de Sousa no pudo probarle nada Univision

Los insultos y las críticas que ha recibido la actriz Marjorie de Sousa durante las últimas semanas han sido tan frecuentes y hostiles que han conmovido a su publicista y también al actor Julián Gil, quien suplicó un alto a los ataques contra la madre de su hijo Matías Gregorio.

Casi al mismo tiempo, aunque desde distintas trincheras, el relacionista público de Marjorie de Sousa, Alberto Gómez, y el actor y empresario argentino Julián Gil, se expresaron sobre la situación, coincidiendo ambos en que la artista de 37 años no merece ser juzgada por lo que nadie conoce.



Las fotos que no has visto de Matías, el hijo de Julián Gil y Marjorie de Sousa Cuando comenzaron las demandas, Patty Ramosco comentó: "Seguimos en oración, todo bebé merece esto". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Le hermana recordaba en sus redes también fotos que se han hecho populares entre los fans, como esta. "Recordando cuando papá te hacía tomar el sol en las mañanas, te amamos Mati!" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Patty compartía fotos que Julián no había publicado en sus cuentas: "Amanecido pero feliz dando el tetero a nuestro principe Matías! Te amamos!!!" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mostró con algunos fans estos momentos familiares: "Mi príncipe Matías en íntima charla con papá, te amamos, Dios te bendiga" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Patty Ramosco hasta se tomó la selfie con algunas de las cosas que compraban para Matías: "Parece que papá compró algunos detallitos para Matías! Carro de tía hasta el techo. Los amo" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Patty aprovechó hacer foto de la gente que visitaba a Matías y dejaba entrever problemas entre Julián y Marjorie: "Desde Argentina vino Ricardo a conocer al príncipe Matías, familia Gil presente siempre! Unidos en el amor, momentos felices, momentos tristes, de emoción, de alegría, de salud, de enfermedad, de dudas, y sin importar que... siempre unidos porque el amor es la mejor fuerza es la mejor razón y es la única verdad, la misma verdad que aclara todo en el momento indicado. Lejos, y a pesar de todo, te amamos Matías". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Patty siempre apoya a Julián en su faceta como padre: "Hay cosas en la vida que simplemente no tienen precio... Esto es amor, y es invaluable" Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Ramosco se promulgó en contra de no publicar fotos y comentó: "Todos con Matías! Basta de aceptar ridiculeces, aquí presumo a mi principito con todo el ajuar que le tejí y con el que salió del hospital, amarillo para la buena suerte! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Esta sin dudas es la única foto íntima de Marjorie y Julián que se ha filtrado en las redes sociales: "Papá y mamá tomando clases de cómo bañar al bebé el día que salió del hospital! Matías estaba enojado!!!, mi príncipe hermoso te amamos". Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras Julián y Marjorie estaban negociando con sus abogados sobre el acuerdo de la pensión alimenticia para su hijo, Patty y Nicole, se encontraban a unos metros. La hermana junto a la hija del actor posteó: Juntas apoyando a Julián a muerte! Mati falta menos! Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

En la página de Instagram de su empresa, @mediaconceptspr, Alberto Gómez publicó un corto video de la visita que hizo Marjorie de Sousa a la Basílica de la Guadalupe en la Ciudad de México, en compañía de su bebé Matías Gregorio. "Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar", se escucha de fondo mientras la artista, con su hijo en brazos, se arrodilla ante la Virgen.

Al lado del video, Gómez publicó un mensaje conmovedor, dirigido a su clienta y amiga, en el cual expresó su tristeza por "leer y escuchar opiniones equivocadas y otras tantas llenas de odio hacia tu persona ya que te conozco y sé la calidad humana que hay en ti. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde quedó el respeto? ¿En qué punto de nuestras vidas dejamos de valorarnos para atrevernos a opinar de una manera destructiva sobre la vida de los demás? ¿Se nos olvidó que todos pasamos por problema y que en algún punto queremos solo privacidad y silencio?"



Sin una respuesta clara, Alberto Gómez terminó agradeciéndole a Marjorie de Sousa por el privilegio de su amistad.

¿Injusta la gente?

Por otro lado, Julián Gil, quien hasta hace unos meses fuera el mejor amigo de la venezolana, aprovechó en entrevista con el programa 'Fórmula espectacular', en México, para pedirle al público que no juzgue más a la madre de su hijo. "No la ataquen, porque al fin y al cabo están atacando a mi hijo... Mi hijo va a leer de aquí a unos años y va a haber que explicarle qué fue lo que pasó en el año 2017".

Julián Gil, quien el pasado martes cumplió 47 años, aseguró que a su bebé Matías Gregorio se le contará todo, en el momento preciso, por eso insistió en la mesura. " La gente, creo que de alguna manera ha sido un poco injusta, sin saber en realidad qué ha pasado y qué pasó, yo creo que el único team que debe existir hoy y para siempre es el team Matías, que es en realidad lo más importante en todo esto".



publicidad

Mira también: