La vida de Julián Gil es más sorprendente de lo que creíamos: te contamos por su cumpleaños

Desde que nació en Argentina, el 13 de junio de 1970, Julián Gil no ha hecho más que evolucionar; primero junto a su familia, luego como padre y después como artista, estableciendo hasta un récord Guinness. Lo que se propone, con esfuerzo lo consigue, pero sus mayores anhelos parecen inalcanzables y te decimos por qué.

Este martes, el actor y empresario argentino Julián Gil celebra 47 años de vida, 30 de los cuales han estado expuestos al público, al que primero sedujo como modelo, luego como conductor de televisión y como actor de telenovelas, cine y teatro. Lo único que le falta para vivir a plenitud es su casa, su compañera y sus perros, algo que contrario a su éxito profesional no depende completamente de sus esfuerzos.

Julián Gil desempeña su oficio como si de pequeño hubiese determinado que así dejaría una huella en el mundo, aunque en entrevistas previas ha dejado saber que ser un artista famoso no era su sueño cuando ayudaba a la mujer que más ha amado, su mamá Josefina Beltrán a empacar naranjas para venderlas en los semáforos o cuando visitaba a su papá, Mario Gil, en el carrito desde el que vendía perros calientes.



publicidad

Buscando una mejor calidad de vida, emigró de su natal Argentina a Venezuela y, tras el divorcio de sus padres, a Puerto Rico, donde a los 17 años debutó como padre de Nicolle, su primogénita y hoy socia de negocios.



Julián Gil y su huella en las telenovelas, ¡feliz cumpleaños! Julián Gil nació en Buenos Aires, Argentina el 13 de junio de 1970. nació en Buenos Aires, Argentina el 13 de junio de 1970. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El galán también vivió en Venezuela y pasó gran parte de su vida en Puerto Rico. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir A través de su cuenta de Instagram hemos conocimos la niñez del actor: "En Venezuela año 1983 aproximadamente. Acá tenía unos 13 años si no me equivoco era un viaje con mi familia a conocer la cueva del guacharo ‪#tbt‬ Viví 6 años hermosos en Caracas ‪#Venezuela‬", compartió. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Empezó su carrera como modelo cuando era un adolescente a los 17 años. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Julián dejó a un lado el modelaje para dedicarse más a la carrera que siempre le apasionó: la actuación. dejó a un lado el modelaje para dedicarse más a la carrera que siempre le apasionó: la actuación. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Se inició en el teatro con la obra 'Por el medio si no hay remedio' en 1995 en Puerto Rico. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Debutó en las telenovelas en 'Mi conciencia y yo' (2002) con el personaje de 'Alfonso', cuatro años después hizo 'Por todo lo alto' (2006). Foto: Instagram | Univision 0 Compartir William Levy y David Zepeda. En 2006 participó en la telenovela 'Acorralada' donde compartió créditos con Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Marjorie de Sousa en 'Isla Paraíso'. Ese mismo año trabajó por primera vez con su exparejaen 'Isla Paraíso'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otras de sus primeras telenovelas fueron 'Valeria' (2008) y 'Los Barriga' (2009). Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Julián protagonizó la webnovela de Un año despuésprotagonizó la webnovela de Univision 'Mi Adorada Malena' y se convirtió en el villano de 'Amor Comprado'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Carla Estrada le dio su primera oportunidad en México en 'Sortilegio' donde lo vimos interpretar a 'Ulises', uno de los personajes antagónicos de la historia. le dio su primera oportunidad en México en 'Sortilegio' donde lo vimos interpretar a 'Ulises', uno de los personajes antagónicos de la historia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor otra vez se encargó de dar dolores de cabeza a los protagonistas de 'Eva Luna' en el 2010. Foto: Venevision Int'l | Univision 0 Compartir Ana Brenda Contreras interpretando a 'Bruno Rey'. En 'La que no podía amar' trabajó junto ainterpretando a 'Bruno Rey'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 'Hasta el fin del mundo' también nos puso a sufrir con 'Patricio Iturbide', un hombre malvado. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mariana Seoane y con Marjorie de Sousa al mismo tiempo. En este melodrama tenía un apasionado romance cony conal mismo tiempo. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Su telenovela más reciente es 'Sueño de amor', donde este galán nos sacó 'canas verdes' con su personaje. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Interpretó a 'Ernesto de la Colina' , un mal padre que trata mal a su hijo biológico, pero a su hijo adoptivo lo adora. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Betty Monroe y se rapó el cabello como la actriz para que su actuación fuera más realista. Dentro de la trama se obsesiona con el personaje dey se rapó el cabello como la actriz para que su actuación fuera más realista. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir La conducción también forma parte de su trayectoria, ha sido parte de proyectos como 'Nuestra belleza latina' y 'Apartamento 52', entre otras. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Julián Gil es parte de los conductores del programa de 'República Deportiva'. Actualmentees parte de los conductores del programa de Univision Foto: Despierta América / Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En cine también ha demostrado su talento, 'Lotoman 003', 'Misterios: Llamas de sueños', 'Loki 7' y 'Santiago Apóstol', son algunas de sus películas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ha dejado huella en los escenarios teatrales, 'La princesa en el lago de los cisnes', 'El crimen del Padre Amaro', 'Los hombres aman a las cabronas', 'Sortilegio, el show', 'Aquel tiempo de Campeones' y 'Divorciémonos mi amor' son algunas de las obras en las que ha participado. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir ¿Cuál es tu telenovela favorita de este galán argentino? Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir

Para cumplir con sus responsabilidades, Julián Gil tuvo que dejar la escuela y comenzar a trabajar en lo que apareciera y le permitiera ganar el pan de forma honrada: lavó platos, estacionó coches, manejó un camión entregando verduras, limpió un prostíbulo, picó pollos en una pollera y comió de las sobras, lo que la gente dejaba.

Poco antes de su cumpleaños 20, un cazatalentos lo descubrió y le propuso ser modelo. Su cuerpo bien esculpido por el ejercicio, su estatura de 6'1" (187 cm) y sus facciones, lo convirtieron de inmediato en uno de los más cotizados a finales de la década de los 80, principios de los 90.

Ganó fama, además, con la producción de sus atrevidos calendarios, donde se mostraba desnudo sobre un camello, en bikini junto a una orca y como vino al mundo a 13 grados bajo cero.



Su personalidad le sirvió de puente entre las pasarelas y la televisión, donde estableció dos marcas en el libro de los récords Guinness, por transmitir su programa por 36 horas ininterrumpidas, en Puerto Rico.

A los 25 años cuando se convirtió en padre por segunda ocasión, de un varón que bautizó con su mismo nombre. A esa edad, Julián Gil ya "tenía un restaurante, una discoteca, un gimnasio, mi propia compañía de producción teatral, pero no tenía vida", confesó en una entrevista con Tanya Charry.

Entonces decidió reenfocarse. Se mudó a Miami, Florida, y además de vender desde sus calendarios hasta vitaminas, se ha entregado a la actuación. En su hoja de vida constan 11 películas, cerca de 20 telenovelas, 13 obras de teatro y sus programas televisivos además de su destacada participación como juez de Nuestra Belleza Latina y su actual conducción de 'República Deportiva'.



publicidad

Julián Gil no solo hizo ajustes en su carrera, sino también en su vida personal: " Fui muy mujeriego, infiel, malvado, pero todo eso ha cambiado. Cuando fui infiel no me fue bien".



Julián Gil y las mujeres de su vida: un repaso después de la separación de Marjorie de Sousa ¿Sabes con quiénes ha andado el galanazo Julián Gil? Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Ya había tenido una relación hace varios años con Marjorie de Sousa, pero terminaron peleadísimos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El año pasado, Julián entró a la telenovela 'Sueño de amor'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ella, entró a media novela su ex, Marjorie de Sousa, y sólo fue cuestión de tiempo para que reavivaran su amor. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Con esta imagen compartida en sus redes, tomados de la mano, confirmaban que se daban una segunda oportunidad. Foto: Marjorie Julián Gil | Univision 0 Compartir Y en la segunda temporada de amor con Marjorie de Sousa, Matías Gregorio Gil apareció en escena. Nacido el 27 de enero de 2017, el bebé había sellado, en apariencia, la relación. Sin embargo, el 19 de abril de 2017, la actriz emitió un comunicado de prensa en el que confirmaba los rumores que pululaban días atrás: la separación con Julián Gil era un hecho. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero vayamos tiempo atrás y repasemos algunas de las conquistas del rompecorazones. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Su última novia había sido la bella Ana Lorena Sánchez. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Fue una relación muy bonita y no tan publicitada, porque les gustaba mantener privado su amor, aunque compartían lindas fotos en redes. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero tras algunos meses de relación, su romance tronó durante la primavera de 2016, entre rumores de infidelidad. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Ana Lorena confesó que sufrió mucho con el desamor, pero que prefería centrarse en su vida y su carrera. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Antes, Julián derramaba miel por la actriz colombiana Viviana Serna, con quien duró un par de años. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La joven actriz es 21 años menor que él y cuatro años menor que su hija Nicolle. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Con ella salía desde finales de 2012, pero tampoco prosperó su relación. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Julián es todo un picarón. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El noviazo de Julián y Danna duró solamente cinco meses durante 2012. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir A pesar de varios viajes juntos por Latinoamérica, terminaron separándose por sus apretadas agendas de trabajo. Foto: Grosby Group. Derechos Reservados. | Univision 0 Compartir Con Mariana Seoane también vivió una ardiente relación, que también se extinguió pronto. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, volvieron a reencontrarse como los villanos de 'Hasta el fin del mundo'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Aunque se decía que iban a reconciliarse, sobre todo por las candentes escenas que protagonizaban, no pasó a más. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Con Ximena Duque también tuvo un largo romance de más de dos años. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián también se rodeó de hermosas durante su paso de juez en 'Nuestra Belleza Latina' pero... no le conocemos alguna conquista, ¿o sí? Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ¿Qué es esto? ¿Con Gloria Trevi también? Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir ¡Nooo! Julián tan sólo fue su galán en uno de sus videoclips. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián con su hijo. Sus hijos han formado parte importante en la evolución de sus romances. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Otra de las parejas de Julián Gil fue la cantante de merengue Gisselle. Se dice que estuvieron juntos en el año 2004. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ha trascendido que la relación con la cantante no terminó de la mejor manera, e incluso se han revelado infidencias que apuntan a peleas por temas económicos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También se dice que estuvo con la periodista Layza Torres en 2005. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

Su sueño, confesó en El Gordo y La Flaca en el 2014, era alcanzar la plenitud como ser humano, pero le faltaba "mi familia, mi casa, mi compañera, mis perros, quiero tener hijos otra vez".

Este año, el pasado 27 de enero, se convirtió en padre por tercera vez, de Matías Gregorio, un bebé que gestó con la actriz Marjorie de Sousa, en México.

Y aunque todo pintaba como que este 2017 sería el año en que Julián Gil vería todos sus sueños hechos realidad, todavía le falta su compañera, su casa, sus perros...



Mira también: