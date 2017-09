Las tres veces que entrevisté a Hiromi, y lo que aprendí de ella

A un día del fallecimiento de la cantante Hiromi Hayakawa, los recuerdos de las tres charlas y entrevistas que tuve con ella llegaron a mi mente. Primero, las risas que provocaba su papel de ‘Yuri’ en el musical ‘Mentiras’ donde, además de derrochar talento vocal, era estupenda en papeles de comedia.



“Es verdad eso que dicen que el teatro es mágico y el musical lo es más. Estoy feliz con todo lo que me está sucediendo, vamos por 10 años con ‘Mentiras’ y a teatro a reventar, dime tú si no es motivo de alegría”, me comentó en febrero de este año, mientras se quitaba el maquillaje, después de una de las tantas funciones que dio en el teatro México.



"Si me pones una lista de las cosas que más disfruto, en orden te importancia te diría que el teatro musical es lo primero"

Marla Hiromi Hayakawa Salas nació en Fukuoka, Japón, el 19 de octubre de 1982. Hiromi era hija de Alfonso Javier Hayakawa, de origen japonés, y Lourdes Elsa Salas. Cuando tenía dos años su familia regresó a México, estableciéndose en la ciudad de Torreón, Coahuila. Desde temprana edad, Hiromi mostró su interés por las artes escénicas. En la universidad participó en obras como 'El diluvio que viene', 'José El Soñador', 'Los hijos de Edén' y 'Qué plantón'. Hiromi fue integrante del reality show 'La Academia' en su tercera edición, misma que fue transmitida en 2004. Hiromi Hayakawa fue la expulsada número 12 de la tercera generación de 'La Academia', y así obtuvo el séptimo lugar en el concurso. Hiromi prestó su voz para varias producciones animadas infantiles como 'Brave', 'My Little Pony', 'La increíble historia del Niño de Piedra' y 'Monster High'; además, la actriz y cantante también dio voz al personaje de 'Merida', protagonista de la cinta 'Valiente'. De acuerdo con información de la revista TvNotas, en enero de 2017, Hiromi se casó con Fernando Santana. Ambos se conocieron en un evento de una marcha gay, hace más de nueve años. En 2016, Fernando fue a ver la obra 'Mentiras', donde participaba Hiromi. Ahí se reencontraron, empezaron a salir y se hicieron novios. Hiromi mencionó que ella y su esposo tenían diversos planes que los llevaron a consolidarse como pareja, entre ellos tener un negocio juntos, un salón de fiestas infantiles, y tenían en mente instalar varias sucursales. Hiromi mencionó que su pareja le entregó el anillo de compromiso el día de su cumpleaños, el 19 de octubre de 2016. "Me lo dio en una fiesta sorpresa con todos mis amigos de testigos", declaró a la revista. La cantante también habría declarado que aprovecharon que sus padres venían de Torreón, Coahuila, a Ciudad de México, en el mes de enero, para casarse. Uno de los planes inmediatos tanto de Hiromi y Fernando era tener hijos pronto, motivo por el que se 'embarazaron' poco después de la boda. "Ese mismo mes ya estaba embarazada, pensé que iba a tardar más, pero afortunadamente fue muy rápido. Tengo 34 años, estoy en la rayita", declaró a la revista TvNotas. Hiromi habría señalado que ella y su esposo creían que sería niño, pero el médico les confirmó que se trataba de una niña. Una de las últimas obras en la que participó Hiromi fue 'Mentiras, el musical', en la Ciudad de México, el 4 de agosto de este año. En julio de 2017, Hiromi inició el proyecto 'Ellas', junto a otras personalidades del teatro musical como Ana Cecilia Anzaldúa, Gloria Aura y Crisanta Gómez. De acuerdo con información del periódico El Universal, para Hiromi el proyecto 'Ellas' era una gran oportunidad para mostrar lo que han competido por seguir un libreto, así como vivir la experiencia de ser una estrella de rock. Su última participación arriba de un escenario fue con el proyecto 'Ellas'. Hiromi se embarazó a principios de 2017, la llegada de su bebé estaba programada para el mes de octubre. La cantate reveló en sus redes sociales que ella y Fernando, su esposo, estaban a la espera de una niña, a quien llamarían Julieta. El parto de la hija de Hiromi se adelantó y, de acuerdo con información de Grupo Radio Fórmula, la noche del 26 de septiembre la cantante ingresó al hospital. Hiromi presentó una hemorragia en el hígado que primero causó la muerte de su bebé Julieta y luego la de ella.



La segunda ocasión en que nos vimos fue en marzo pasado, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Parte del elenco de la obra ‘Mentiras’ acudió a la exposición ‘Feminicidio en la Ciudad en México ¡Ya basta!’. La muestra presentaba, de manera dura y cruda, datos, cifras, imágenes y testimonios del grave problema de violencia contra las mujeres en la República Mexicana.

Hiromi iba acompañada de sus compañeras de la obra: Paola Gómez, Martha Fernanda, Ana Cecilia Anzaldúa, Majo Pérez y Mary Francis Reyes. Ella fue de las más afectadas luego de recorrer la exposición y conocer las crueles cifras que se presentaban.

Ahí conocí a la Hiromi sensible, a la mujer preocupada por su género y, sobre todo, preocupada porque a pesar de todos estos datos, la violencia y el feminicidio en México no tienen para cuando terminar y los culpables, en su mayoría, están en la calle.



“Qué fuerte estuvo esto” —me contó mientras tomaba un café y charlaba con sus compañeras—, “pero lo que más me impactó fue el hecho de que la gran mayoría de todos los casos de violencia hacia las mujeres no se han resuelto y, sobre todo, los culpables siguen en la calle o solo les dan un año en prisión; y eso no lo puedo creer”, nos contó entre molesta y alarmada.

Pasaron los meses y el tercer encuentro con Hiromi fue en junio pasado. La ‘exacadémica’ se presentó en conferencia de prensa en el teatro López Tarso de la capital mexicana, para dar a conocer el elenco de ‘Verdad o reto’, otro musical más en su carrera. Y ahí su rostro irradiaba una felicidad distinta, sus ojos estaban iluminados, pues tenía motivos que compartirnos.

“¡Voy a ser mamá! Fer y yo seremos papás, el doctor cree que la bebé llegará por el 21 de octubre. Estamos pensando en llamarla Julieta”, compartió ese día con los medios de comunicación que estuvimos presentes.

Ahora, Hiromi vuelve a ser noticia, pero no para dar una conferencia, ni anunciar su nuevo disco o decirnos que es la mujer más feliz del mundo porque va ser madre. La noticia es que ha muerto y que una estrella que brillaba en el teatro musical en México, se ha apagado.

