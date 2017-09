Se fue en su momento más dulce: así era la vida de Hiromi, que murió por problemas en su embarazo

La cantante y actriz Hiromi Hayakawa falleció este miércoles 27 de septiembre por complicaciones en el embarazo de la que habría sido su primera hija, a la cual ya se le conocía como Julieta. La bebé también murió. Esta tragedia puso fin a la vida de la artista cuando estaba en uno de sus mejores momentos: se acababa de casar e iba a formar una familia.

Aunque Hiromi nació en Fukuoka, Japón, ella decía que se consideraba "cien por ciento mexicana". Su madre, de hecho, era mexicana. Así lo afirmó en 2008 al programa 'La silla caliente' donde también contó algunos detalles sobre su infancia en la ciudad de Torreón, Coahuila. Fue allí que se hizo fan del equipo de fútbol Santos Laguna: "A los dos años y medio regreso a México, estudié el kínder en Torreón. Me juntaba con un polaco porque los demás niños no nos querían", contó. Hiromi relataba así la discriminación que sufrió en su infancia por ser diferente.



publicidad

En la universidad, Hiromi comenzó a mostrar su talento en los escenarios, participando en obras escolares como 'José el soñador' y 'Qué plantón'.



Hiromi Hayakawa se fue antes de tiempo: recordamos los momentos más tiernos de su embarazo Hiromi Hayakawa nació en Fukuoka, Japón, el 19 de octubre de 1982 y desde los dos años su familia regresó a México, estableciéndose en el estado de Coahuila. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi fue integrante del reality show 'La Academia' en su tercera edición, misma que fue transmitida en 2004. Foto: Twitter @LasNoticiasLag | Univision 0 Compartir De acuerdo con información de la revista TvNotas, en enero de 2017, Hiromi se casó con Fernando Santana, a quien conoció en un evento de una marcha gay hace más de nueve años. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 2016, Fernando asistió a ver la obra 'Mentiras' donde participaba Hiromi, ahí se reencontraron, empezaron a salir y se hicieron novios. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir En una entrevista realizada por la revista TvNotas, Hiromi mencionó que ella y su esposo tenían diversos planes que los llevaron a consolidarse como pareja, entre ellos tener un negocio juntos, un salón de fiestas infantiles, y tenían en mente instalar varias sucursales. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Además, en esa misma entrevista, Hiromi mencionó que su pareja le entregó el anillo de compromiso el día de su cumpleaños, el 19 de octubre de 2016. "Me lo dio en una fiesta sorpresa con todos mis amigos de testigos", declaró a la revista. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante también habría declarado que aprovecharon que sus padres venían de Torreón, Coahuila, a Ciudad de México, en el mes de enero. Ella y su novio aprovecharon para casarse . Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Además, uno de los planes inmediatos tanto de Hiromi como de su esposo Fernando Santana, era tener hijos pronto, motivo por el que no esperaron para 'embarazarse' poco después de la boda. "Ese mismo mes ya estaba embarazada, pensé que iba a tardar más, pero afortunadamente fue muy rápido. Tengo 34 años, estoy en la rayita", declaró a la revista TvNotas. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir La cantante habría señalado que ella y su esposo creían que sería niño, pero el médico les confirmó que se trataba de una niña. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su última participación arriba de un escenario fue en la obra 'Mentiras, el musical' en la Ciudad de México el 4 de agosto de este año. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir A través de Twitter, Hiromi compartió esta imagen donde sus fans y amigos la llenaron de detalles en su última participación en la obra 'Mentiras, el musical', para continuar con su avanzado embarazo. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi se embarazó a principios de 2017, la llegada de su bebé estaba programada para el mes de octubre. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantate reveló en sus redes sociales que ella y Fernando, su esposo, estaban a la espera de una niña, a quien llamarían Julieta. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir El parto de la hija de Hiromi se adelantó y, de acuerdo con información de Grupo Radio Fórmula, la noche del 26 de septiembre la cantante ingresó al hospital. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi presentó una hemorragia en el hígado que primero causó la muerte de su bebé Julieta y luego la de ella. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través de su cuenta oficial en Twitter la obra musical 'Mentiras, el musical' compartió esta publicación para despedir a la cantante y actriz. Foto: Twitter @mentirasmexico | Univision 0 Compartir



En el 2004 la joven, que cumpliría 35 años el próximo 19 de octubre, se dio a conocer por su participación en la tercera temporada del reality show 'La Academia'. “Quiero cantar porque es lo que me hace feliz”, contó durante la audición que le dio el pase a este programa en el que destacó por sus interpretaciones de clásicos de la música pop como 'No me mires' de Mecano.

Tras salir del programa, en el que quedó en el séptimo lugar, Hiromi participó en el doblaje de más de 40 películas, series y animaciones, como 'Los Simpson', 'Glee' y la cinta de Disney 'Brave', en la que dio voz a la princesa Mérida. "Me da gusto saber que mi voz está transmitiendo un mensaje de familia", comentó la actriz sobre este trabajo en el 2012.



publicidad

En la televisión y el teatro musical Hiromi fue parte del elenco de telenovelas como 'El Chema', melodramas como 'Lo que callamos las mujeres' y musicales como 'Hairspray' y, recientemente, 'Mentiras', "esta obra ocupa gran parte de nuestros corazones. Dejarla siempre es duro. Viva @mentirasmexico y todos a los que nos toca", escribió la actriz el pasado 27 de agosto.

Aunque parte de su vida sentimental estuvo ligada a Carlos Rivera, uno de sus excompañeros en 'La Academia', Hiromi se casó el pasado 4 de enero con Fernando Santana.



Actrices que murieron jóvenes y en pleno éxito de su carrera Hiromi Hayakawa falleció a los 34 años en un hospital de la Ciudad de México por una hemorragia en el hígado. Este 27 de septiembre la actriz y cantantefalleció a los 34 años en un hospital de la Ciudad de México por una hemorragia en el hígado. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir La actriz fue internada de urgencia por la madrugada, pero por complicaciones renales falleció y su bebita Julieta tampoco sobrevivió. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Hiromi saltó a la fama en el 2004 gracias al reality show 'La Academia'. Su carrera la construyó principalmente en teatro musical. saltó a la fama en el 2004 gracias al reality show 'La Academia'. Su carrera la construyó principalmente en teatro musical. Foto: Twitter @_Hiromi | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque también participó en programas como 'Lo que callamos las mujeres', 'La vida es una canción', 'Cada quien su santo' y 'El Chema', el cual fue su última participación en la televisión. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Hiromi formaba parte del elenco de la obra 'Mentiras' y del grupo musical 'Ellas'. Hasta hace unas semanasformaba parte del elenco de la obra 'Mentiras' y del grupo musical 'Ellas'. Foto: Instagram @marlahiromi | Univision 0 Compartir Mariana Levy, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. No podemos olvidar a, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eduardo Palomo que consiguió su primer papel protagónico en 'La pícara soñadora'. Fue junto aque consiguió su primer papel protagónico en 'La pícara soñadora'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Su última participación la hizo en 'Amor Real' en el 2003. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Después de 'Amor Real' ella se convirtió en la conductora del programa 'Nuestra Casa'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su muerte provocó gran sorpresa y dolor entre sus seres queridos. Foto: Univision Communications Inc. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Selena Quintanilla es uno de los sucesos que más han conmocionaron al mundo de la música. La muerte dees uno de los sucesos que más han conmocionaron al mundo de la música. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena nació en Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera desde que era una niña. nació en Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera desde que era una niña. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su padre creo una banda llamada 'Selena y los Dinos', con esta agrupación comenzó a hacer sus primeras presentaciones demostrando su talento. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1989 se lanzó como solista con el disco 'Selena' y comenzó a cautivar a su público con su voz y este sólo era el inicio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena grabó cinco discos más y se convirtió en la 'Reina del Tex - mex' como 'Amor prohibido', 'Como la flor' y 'Carcacha', entre muchas otras. grabó cinco discos más y se convirtió en la 'Reina del Tex - mex' como 'Amor prohibido', 'Como la flor' y 'Carcacha', entre muchas otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pero su carrera se vio interrumpida por una gran tragedia. Después de una fuerte discusión, Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la mató de un disparo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Selena sólo tenía 23 años cuando fue asesinada. Su agresora fue sentenciada a cadena perpetua pero la familia y fans de la cantante siguen llorando su partida. sólo tenía 23 años cuando fue asesinada. Su agresora fue sentenciada a cadena perpetua pero la familia y fans de la cantante siguen llorando su partida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lorena Rojas quien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Recordemos aquien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lorena era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como 'Alcanzar una estrella' (1990), 'Baila conmigo' (1992), 'Buscando el paraíso' (1993) y 'El alma no tiene color' (1997), entre otras. era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como 'Alcanzar una estrella' (1990), 'Baila conmigo' (1992), 'Buscando el paraíso' (1993) y 'El alma no tiene color' (1997), entre otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque pasó por fuertes tratamientos siempre mantuvo las ganas de vivir y disfrutaba al máximo de su trabajo y de su familia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2008 tampoco fue obstáculo para que Lorena dejara a un lado el deseo de ser madre. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En el 2013 cumplió su ilusión de convertirse en madre al adoptar a la pequeña Luciana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque luchó durante años contra la enfermedad, lamentablemente perdió la batalla. Foto: BANG Showbiz | Univision 0 Compartir Lorena Rojas y a sus amigos de la prensa, que la actriz y cantante mexicana falleció hoy en Miami a los 44 años, después de afrontar con valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer", informó su oficina de prensa. "Con una profunda tristeza queremos informarles a los fans dey a sus amigos de la prensa, que la actriz y cantante mexicana falleció hoy en Miami a los 44 años, después de afrontar con valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer", informó su oficina de prensa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su fallecimiento impactó a todos y provocó gran tristeza en el medio artístico. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla Álvarez estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes. estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Posteriormente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Comenzó su carrera cuando tenía 20 años en la telenovela 'María Mercedes'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poco a poco se abrió paso con su talento hasta lograr un estelar en la telenovela 'Mi querida Isabel'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Posteriormente la vimos interpretar a memorables villanas en telenovelas como 'La Mentira', 'Alma Rebelde' y 'Camaleones'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla se vio envuelta en rumores desde que estaba en 'Las tontas no van al cielo' en el 2008. Se decía que padecía anorexia aunque ella siempre lo negó. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Finalmente la actriz falleció el 15 de noviembre de 2013, en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla tenía tan sólo 41 años. La bulimia y anorexia que padecía le provocaron un paro cardiorrespiratorio, según el diario El Universal.tenía tan sólo 41 años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla Álvarez en 'Prisionera de amor'? ¿Ya reconociste al galán deen 'Prisionera de amor'? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en Caminos Cruzados (1994), Marisol (1996) e Infamia (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal, era una actriz bella y talentosa. era una actriz bella y talentosa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella interpretaba a 'Viri' en esta producción de Luis de Llano. Además participaba en la telenovela 'Mañana es primavera' junto a su famosa mamá. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida con sólo 19 años de edad. cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida con sólo 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fanny Cano era una actriz que brillaba por su belleza y talento. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Fue la primera que encarnó a 'Rubí' (1968) en las telenovelas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Además participó en 'La Mentira', 'Yesenia' y 'Espejismo'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz tenía muchos planes más pero pronto el destino le hizo una mala jugada. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El 7 de diciembre de 1983 el avión en el que viajaba se estrelló en el aeropuerto de Barajas en España. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir La famosa actriz falleció a los 39 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lina Torres Varela también tuvo un trágico final a muy corta edad. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Ella falleció el 24 de abril del 2016 a causa de un accidente automovilístico, iba en una moto y no llevaba casco por lo que murió en el impacto. Lina tenía 24 años. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Mónica Spear, quien fue Miss Venezuela y actriz de telenovelas, fue víctima de la delincuencia en Venezuela. , quien fue Miss Venezuela y actriz de telenovelas, fue víctima de la delincuencia en Venezuela. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lamentablemente falleció a los 29 años junto a su esposo Thomas Henry Berry el 6 de enero del 2014. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los dos viajaban junto a su hija por la autopista Puerto Cabello"Valencia, en el estado de Carabobo. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Después de sufrir un pequeño accidente en su automóvil intentaron asaltarlos, según información de 'Notimex'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los asaltantes los asesinaron a balazos e hirieron a su hija de cinco años. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Elvira Quintana contaba con gran belleza pero desde muy pequeña vivió una gran pérdida, su padre murió fusilado en su natal España. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Creció y se convirtió en una bella actriz y participó en varias películas y en las telenovelas 'El dolor de amar' y 'Adriana'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su belleza era natural pero decidió inyectarse silicón en el busto y las piernas para mejorar su figura. Esto tuvo consecuencias fatales pues se afectó los riñones y murió por complicaciones a los 32 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

"Fue una cosa muy chiquita, muy familiar, todo ha sido muy cómodo, muy fácil", contó la cantante el pasado febrero a 'El siglo de Torreón' sobre su enlace. La actriz su pareja habían anunciado en redes sociales que su hija, a la que tenían planeado llamar Julieta, nacería el próximo 21 de octubre.

Este miércoles 27 de septiembre la comunidad artística ha expresado sus condoclencias tras la trágica noticia del fallecimiento de la actriz y su bebé. "Estoy en shock talentosa y querida Hirmo, un abrazo hasta el cielo", escribió en redes sociales la actriz Ana Brenda Contreras. "Mi querida Hiromi, ¡fue un placer coincidir contigo en esta vida! ¡Te vamos a extrañar! Tu luz no se apagará", agregó el actor Mauricio Ochman desde su cuenta.



Me sumo al dolor de la colonia artística mexicana x la partida de #Hiromi @mentirasmexico Mis condolencias a su familia y amigos QEPD — Valeria Lynch (@valerialynch) September 27, 2017