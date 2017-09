Ladrón que robó a Kim Kardashian en París le escribe una carta pidiéndole perdón

Casi un año después de que Kim Kardashian fuera víctima de un robo a mano armada en París, uno de sus asaltantes le han enviado un mensaje de contricción.

De acuerdo a TMZ la empresaria recibió una carta de Aomar Ait Khedache, la supuesta mente maestra detrás del asalto, a través del equipo legal que lleva el caso de Kardashian en Francia.

"Después de ver los daños piscológicos que te causé decidí escribirte no para obtener ningún tipo de indulgencia" dice el mensaje escrito originalmente en francés, "apelo a ti como un ser humano para decirte cuanto me arrepiento de mi comportamiento y cuánto me conmovió verte llorando", agrega.



Supuestamente, Khedache ha visto algunos videos de los testimonios que Kardashian ha hecho en televisión sobre la noche del robo en la que, de acuerdo a sus relatos, pensó que sus asaltantes iban a violarla y tuvo que rogar por su vida.

"Siento empatía por el dolor que has soportado tú, tus hijos, tu esposo y tus seres queridos. Espero que esta carta te permita olvidar poco a poco el trauma que sufriste por mi culpa".

En octubre del 2016 la policía informó que cinco hombres armados, vestidos como policías y enmascarados, irrumpieron en un apartamento de París donde estaba hospedada Kim Kardashian para robarle joyas valoradas en más de diez millones de dólares.



De acuerdo al diario 'Le Monde' Khedache contó durante la interrogación de la policía que llevaban un tiempo plenando el asalto en una visita anterior de Kardashian a Parías pero lo habían pospuesto porque siempre estaba acompañada.