La historia no contada detrás de la audiencia de Julián Gil y Marjorie de Sousa

Ella llegó primero, distante, protegida. Él se marchó molesto. No hubo acuerdo. Este es el relato de lo que vimos y vivimos este martes en los juzgados.

Marjorie de Sousa teme por su seguridad. Lo confirman los cuatro guardias de seguridad que la escoltaron este martes a su cita judicial con Julián Gil en la Ciudad de México y el hecho de que el tribunal diera a la actriz venezolana un tratamiento propio de casos de alto riesgo.

Llegó poco después de las 9 de la mañana al juzgado número 12 del orden familiar, ubicado en la colonia Juárez y, por esa razón, para protegerla de miradas incómodas y que no esperara en el pasillo, la jueza Lidia Robledo Gamboa canceló la audiencia anterior y habilitó la sala antes de tiempo.

La artista de telenovelas estaba seria, oculta tras unas lentes de sol, intocable, con ganas de que todo terminase pronto. Daba la sensación de que no quería formar parte de aquello. Su abogada se ocupó vehementemente de decir que no a todos los que se la acercaron para lograr su testimonio. Ella finalmente hizo un breve comentario:



“Estoy aquí porque se trata de mi hijo. Trataremos de llegar a un acuerdo de bienestar porque todo esto se ha llevado a un punto muy triste, que nos hizo llegar acá. Tener un hijo ha sido lo más maravilloso del mundo, pese a todo esto”, aseguró la diva antes de la audiencia.

¿Juicio o circo?: los gestos de Julián Gil y Marjorie de Sousa en su cara a cara en México Empecemos con Marjorie. Sus gestos pasan de la preocupación a la angustia. Ese hombre de camisa naranja que señala con el dedo acusa al equipo de seguridad de la actriz de ser muy agresivos. Conformado por cinco escoltas, el equipo de seguridad Marjorie llegó al juzgado en dos vehículos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aquí, Marjorie estalla. Y con razón. La actriz reclama que la han empujado, se le han lanzado encima y que tiene que ver cómo logra salir de la situación de tensión. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Los gestos de su cara antes de que las puertas del ascensor se cierren dan para pensar que tiene el llanto en la boca de la garganta. Su mirada a las cámaras agolpadas en el ascensor parece gritar "¿en qué momento llegamos a esto?". Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actitud de Julián Gil, en cambio, es opuesta por completo. Ese gesto con los dedos en señal de victoria, la sonrisa de galán, el guiño del ojo y sus dedos acomodando una melena de pelo inexistente la vimos durante varios momentos antes y después de la audiencia. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aquí una vez. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Y otra vez más. Aquí, salía de la sala donde estuvo reunido por 80 minutos con Marjorie de Sousa, los abogados y las autoridades. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí, vemos un corto saludo que le da al que es, al parecer, el chofer de Marjorie de Sousa. Él le da palmadas de aliento en el hombro derecho, mientras que Julián le dice algo que necesita enfatizar al señalar al hombre con su dedo índice. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Las fans acorralaron a Julián Gil todo el tiempo. Foto: Univision | Univision 0 Compartir "El hombre más guapo del mundo", "Julián, estamos contigo", fueron algunos de los comentarios que le gritaban. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí, de nuevo, con su señal de la victoria. Así Julián Gil deba pagar el dinero que exige Marjorie de Sousa, él ya ganó en popularidad en este viacrucis. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Su humor estuvo tan relajado que, incluso, comió quesadillas en un puesto callejero y se tomó selfies con la boca llena. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Aquí otra selfie, para la vendedora ambulante. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Parece que estaban riquísimas las quesadillas, porque Julián hasta se chupó los dedos. Foto: Univision | Univision 0 Compartir Foto: Univision | Univision 0 Compartir Cerca de hora y media después de comerse las tortillas, Julián Gil subió a su Instagram Stories las fotos de estas albóndigas. Parece que ver a Marjorie le dio bastante hambre. Foto: Univision | Univision 0 Compartir

Julián Gil apareció puntual con su representante y dos abogados. Entró caminando por la puerta y repartió saludos. Subió caminando las escaleras hasta el quinto piso y allá saludó más, a las secretarias, y dentro de la sala del juzgado, a la juez. A Marjorie no. Ella estaba sentada, con sus lentes, huidiza. Él no hizo ademán de acercarse. Se sentó. Ambos escucharon.

Distantes en la corte

A media sesión Julián pidió una botella de agua con la que jugueteó durante los alegatos. En algunas ocasiones Julián volteó a ver a Marjorie, mientras ella permanecía inmóvil, ignorándolo.

El acuerdo no se produjo. Fue una cuestión de dinero porque en todo lo demás, Marjorie y Julián estuvieron dispuestos a hacer concesiones. Ella exigió los más de 11,000 dólares mensuales de manutención que dejó por escrito en su reportada demanda. Él se mantuvo en sus 1,000 dólares al mes para Matías. No hubo término medio. La jueza pidió a los abogados que levantaran acta de los avances y dejaran el resto para una nueva vista la próxima semana. Para esa cita no hace falta que vayan los actores.



Al finalizar, Marjorie quiso que Julián saliera primero: “Que salga el señor”. Él se fue y en el pasillo se topó con el chofer de la actriz, quien es testigo en este caso, junto con la madre de ella, Gloria Rivas. El actor le recriminó con el dedo. El chofer respalda la versión de Majorie de que Julián es un hombre violento y consume drogas, algo que a juicio de la venezolana le descalifica para estar a solas con el pequeño Matías. El actor siempre ha negado estas acusaciones. La actriz nunca presentó evidencias, al menos públicamente.



“Por ahora no tengo nada que decir, las pruebas ahí están. Por ahora no se logró lo que queríamos, pero son cosas que pasan, lamentablemente queríamos lograr algo hoy, pero no fue posible”, manifestó Julián.





'Selfies' y elevadores

Al llegar a la calle, el actor tenía el rostro desencajado, visiblemente molesto, aunque su ofuscación duró poco, el tiempo que tardó la multitud de curiosos que se acercaron hasta los juzgados en recordarle quien era: un actor famoso.

A partir de ese instante, el galán argentino se entretuvo tomándose ‘selfies’, risueño y amable. Tan en su papel estaba que se acercó hasta un puesto de comida callejera para devorar unas quesadillas y olvidar así el mal trago de la corte.

“Yo no te voy a demandar”, le decía una señora que trataba de flirtear con el actor, que repartió besos.

En medio del camino rumbo al estacionamiento, un bolero (limpiabotas) se ofreció a lustrar sus zapatos. Julián se detuvo y accedió, antes de seguir le dio un par de dólares.



Julián Gil se quebró cuando Tanya Charry le preguntó qué es lo que más extrañaba de Matías Univision 0 Compartir

Marjorie se fue 10 minutos después. Rodeada de elementos de seguridad aún dentro de la sala del juzgado. La prensa la rodeó y se produjo un momento de tensión. Los escoltas manotearon a una reportera y ella intervino para pedir calma.

“Si se avientan arriba de uno, yo tengo que buscar la manera de salir […] Por ahora se está trabajando, obviamente para el bienestar y el futuro sobre todo de Matías, por ahora no puedo decir nada”, declaró.

A su salida, se le permitió ir directamente en el elevador hasta el estacionamiento, sin pisar la calle. Se fue en un vehículo distinto, como si quisiera desaparecer sin dejar rastro.