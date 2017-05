La hija de Salma Hayek planeaba ir al concierto de Ariana Grande cancelado tras la tragedia de Manchester

Valentina Paloma, la hija de 9 años de Salma Hayek es una seguidora de la música de Ariana Grande, contó la actriz mexicana durante una mesa redonda celebrada en el marco del Festival de Cine de Cannes.

"¿Tienes un mensaje para las niñas que están asustadas por los ataques terroristas ... que están preocupados por su propia seguridad ... que no saben qué sentir hoy? ", preguntó Ramin Setoodeh, panelista y representate de 'Variety', en eferencia al atentado ocurrido en el Manchester Arena.

"No. No ... porque no estoy segura de qué sentir hoy y estoy aterrorizada, y no sé qué decirle a mi hija", respondió la protagonista de 'Frida', asegurando que si el concierto se hubiera realizado en Londres, donde la familia Pinault- Hayek reside, Valentina Paloma y sus amigas hubieran estado ahí.



"No voy a pretender que soy muy lista porque todavía estoy emocionalmente impactada" agregó la actriz.

En solidaridad con las víctimas y sus familias, la actriz mexicana mandó un mesaje en sus redes sociales.

"Hoy lloramos contigo Manchester. La brutal y barbárica atrocidad que ocurrió en Gran Betraña solo puede ser descrita como descorazonadora, escribió la actriz en Instagram, "nuestras más profundas condolencias a aquellos que han perdido a un ser querido" agregó.