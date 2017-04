Kate del Castillo "primero moriría" antes de retractarse de su carta a 'El Chapo'

La relación entre Kate del Castillo y Joaquín 'El Chapo' Guzmán inició a través de una carta en Twitter. La actriz mexicana acababa de llegar de vacaciones con su familia un día de enero de 2012 y estaba feliz, por lo que se sentó en su escritorio para escribir una carta con ideas que había anotado en varios lugares. Al final del texto, Del Castillo se dirigió a 'El Chapo'. Tiempo después, el narcotraficante decidió contactarla gracias a este mensaje.

Ahora, como parte de la campaña en contra de la violencia a la mujer de Real Women, Real Stories, la actriz confiesa que preferiría morir a retractarse de lo que dijo.



"Eso me metió en muchos problemas y sigo en muchos problemas, pero nadie me va a hacer decir lo que quieren que diga", dice la actriz mexicana en un nuevo video. "Todos me dicen, 'Sólo bórralo' y yo les digo, 'No hay manera, primero moriría antes de borrarlo, porque cada una de las palabras que digo ahí las creo".



"Hoy no puedo regresar a mi país", continúa Kate del Castillo. "Asumo las consecuencias y asumo la responsabilidad. Y lo volvería a hacer".

La actriz agregó en un texto para la misma campaña que se sintió muy emocionada de que 'El Chapo' hubiera confiado en ella para mandarle un video en el que contestó las preguntas de Sean Penn para la revista Rolling Stone. "Le tengo agradecimiento sin duda de haberme hecho ese regalo", escribió. "Desafortunadamente todo tomó otro camino, desagradable sin duda para ambos. Las cosas no siempre salen como uno las planea, pero hoy puedo decir que la experiencia que viví me la llevaré a la tumba, y a pesar de todo lo que he vivido a consecuencia de mis actos, además de enfrentarlos con dignidad y fuerza, no me hacen arrepentirme".



En la carta de 2012 en la que Kate del Castillo se dirigió por primera vez a 'El Chapo', la actriz escribió: " Sr. Chapo, ¿no estaría padre que empezara a traficar con el bien? ¿Con las curas para las enfermedades, con comida para los niños de la calle, con alcohol para los asilos de ancianos que no los dejan pasar sus últimos años haciendo lo que se les pegue la reverenda chingada, con traficar con políticos corruptos y no con mujeres y niños que terminan como esclavos? ¿Con quemar todos esos 'puteros' donde la mujer no vale más que una cajetilla de cigarros? Sin oferta no hay demanda, anímese don, seria usted el héroe de héroes, trafiquemos con amor, usted sabe cómo".

Además de hablar de la carta que daría inicio a su relación con Joaquín Guzmán Loera, Kate del Castillo participó en la campaña Real Women, Real Stories con otro video en el que, entre sollozos, la actriz cuenta que fue víctima de violencia doméstica por parte de "un futbolista muy reconocido y exitoso".