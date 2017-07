Julián Gil insiste en denunciar que el único interés de Marjorie de Sousa es económico

Julián Gil aseguró este fin de semana que ha recibido "muy buenas noticias" desde México en relación con el juicio que lo enfrenta a su expareja, la actriz Marjorie de Sousa, por la manutención y las visitas a Matías Gregorio, el bebé de ambos que nació el pasado 27 de enero.

En declaraciones para 'Código Segura' en Despierta América, el actor y empresario argentino de 47 años, reiteró que no se arrepiente de los pasos que ha dado, porque "todo lo que hice, desde mi punto de vista, fue lo correcto".

Con la misma firmeza defendió la publicación, a través de sus redes sociales, del video que muestra a una mujer, que él afirma es Marjorie de Sousa, mientras sale de viaje, dejando a su hijo al cuidado de las enfermeras (aunque la actriz ha dicho que quien la ayuda es su mamá, Gloria Rivas).



Mira cómo han crecido los hijos del actor Julián Gil Con tan sólo 15 años de edad se conviertió en padre de la pequeña Nicolle Gil. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Hoy en día Nicolle es una bella mujer de 30 años de edad, y junto a su padre lanzaron la marca de ropa 'Gil'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián confesó que no fue fácil ser padre a los 15 años, pues tuvo que dejar sus actividades de adolescente a un lado para hacerse responsable de su hija. confesó que no fue fácil ser padre a los 15 años, pues tuvo que dejar sus actividades de adolescente a un lado para hacerse responsable de su hija. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián aseguró que "se las vio difíciles" pues prácticamente él era un niño cuidando a otro niño. aseguró que "se las vio difíciles" pues prácticamente él era un niño cuidando a otro niño. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir "Tuve la bendición de tener a mi madre y a la madre de la mamá que de alguna manera nos ayudaron mucho", confesó para la revista People en Español. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Aún con su inmadurez sacó a su hija adelante, aunque esto también fue gracias a su familia que siempre lo apoyó. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Nicolle quería ser actriz, pero poco a poco fue descubriendo el mundo de la moda y eso la cautivo aún más. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gil es Julián Jr. Gil, a quien le demuestra su afecto en todas las redes sociales, pues el actor está muy orgulloso de él. El segundo hijo dees Julián Jr. Gil, a quien le demuestra su afecto en todas las redes sociales, pues el actor está muy orgulloso de él. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Jr. ahora tiene 21 años de edad y es un joven que siempre está al pendiente de su papá y ahora de su pequeño hermanito. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián y Julián Jr. han demostrado ser los mejores amigos, siempre están viajando juntos y realizan todo tiempo de actividades extremas. y Julián Jr. han demostrado ser los mejores amigos, siempre están viajando juntos y realizan todo tiempo de actividades extremas. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Gil y su hijo parecen un par de adolescentes, van a todas partes juntos y la pasan increíble. y su hijo parecen un par de adolescentes, van a todas partes juntos y la pasan increíble. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Gil han puesto los ojos en su hijo, ya que aseguran que Jr. es mucho más guapo que su mismo padre. Las fanáticas dehan puesto los ojos en su hijo, ya que aseguran que Jr. es mucho más guapo que su mismo padre. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Julián Jr. confesó en una entrevista que está feliz de tener un hermanito, aunque al principio le costó trabajo asimilar la noticia. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Gil se siente orgulloso del hombre que ha formado y ahora tiene la responsabilidad de hacer lo mismo con el pequeño Matías Gregorio. Sin dudase siente orgulloso del hombre que ha formado y ahora tiene la responsabilidad de hacer lo mismo con el pequeño Matías Gregorio. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián Gil con sus hijos, siempre ha estado ahí para apoyarlos. Algo que no se puede negar es la excelente relación que tiene el actorcon sus hijos, siempre ha estado ahí para apoyarlos. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Marjorie de Sousa. Y hace algunas semanas Julián vio nacer a su tercer hijo, esta vez de la mano de la hermosa Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Julián ha podido disfrutar día y noche del pequeño Matías, no se separa de él pues quiere disfrutar cada etapa de su crecimiento. Hace dos meses queha podido disfrutar día y noche del pequeño Matías, no se separa de él pues quiere disfrutar cada etapa de su crecimiento. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El actor se ha confesado "enamorado" de su hijo, aunque también ha sufrido las desveladas que da un recién nacido. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir

La intención de su publicación, alegó, fue evidenciar su deseo de querer estar con el bebé pues "se me está limitando lo que son las visitas. Yo lo único que he pedido en este proceso es poder ver al niño. Para mí es muy importante mi relación con el hijo, para él también, que tiene las necesidades paternales. Eso es lo único que yo he pedido", dijo Julián Gil, quien le pidió al juez que le cancelara las visitas que tenía con Matías en junio y julio, pues tenía una gira de trabajo de la compañía de la cual es socio.

De acuerdo con el galán, a la gente lo que le importa es que "no se me está dejando ver" al bebé, pero no por otra razón que no sea "el interés del otro lado (refiriéndose a Marjorie de Sousa), que es puramente económico".



