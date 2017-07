José Ron asegura frente a su novia que nunca intentó ahorcarla en público

El actor y la ex reina de belleza entienden que "se tergiversó bastante" lo ocurrido entre ambos durante la boda de la integrante de OV7, Erika Zaba.

El galán de telenovelas José Ron acudió este jueves a un evento en la Ciudad de México en companía de su novia, la ex reina de belleza y conductora televisiva Daniela Álvarez, ocasión que ambos aprovecharon para aclarar qué él ni quiso pegarle y tampoco ahorcarla durante la boda de Erika Zaba, de OV7.

Contrario a la información que ha trascendido públicamente, el protagonista de la telenovela 'Enamorándome de Ramón' juró que "jamás en la vida" golpearía a una mujer. "Se me hace muy grave lo que dicen porque me ponen como un drogadicto, violento, capaz de ahorcar o de golpear o de maltratar a mi pareja... híjole", expresó.



publicidad

El actor de 35 años admitió que discutió con Daniela, más negó que la situación desencadenara en violencia. "Si un día me peleo con mi mujer, ¿estoy mal? También soy ser humano", defendió.



¿Quién no quiere casarse con José Ron? ¿A quién no le gustaría llegar al altar con José Ron? Muy pronto volverás a enamorarte con este galán en Muchacha Italiana Viene a Casarse en Univision, ¡no te pierdas su gran estreno el próximo 25 de agosto a las 7pm/ 6 Centro por Univision! Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir La encargada de robar su corazón será Livia Brito en esta romántica historia. ¡Recordemos la trayectoria de José Ron antes de verlo en nuestra pantalla! Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir ¡Desde chiquito se veía que este actor sería todo un galán! Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esos tiernos ojitos pronto matarían a más de una de pura pasión. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En "Código Postal" (2006), Ron ya robaba miradas. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Con esta producción de José Alberto Castro consiguió su primer protagónico. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Patricio" luchaba por el amor de "Victoria" (África Zavala). Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir En "Juro Que Te Amo" (2008) se convirtió en "José María". Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Compartió créditos y románticos besos con Ana Brenda Contreras. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este joven galán mostró su talento desde que tuvo sus primeras oportunidades en las telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Muy pronto vendrían otras sorpresas en su carrera. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir A Ron lo vimos en "Los Exitosos Pérez" y "Cuando Me Enamoro" posteriormente. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En "La Que No Podía Amar" tuvo un personaje memorable. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Dio vida a "Gustavo" quien sufría por el amor de "Ana Paula" (Ana Brenda). Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Nos puso a sufrir con sus tragedias. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con esta historia demostró que no sólo era una cara bonita también un actor muy talentoso. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Los éxitos siguieron para Ron. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir "La Mujer del Vendaval" le trajo otro protagónico y un nuevo amor. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Alessandro" quedó perdidamente enamorado de Ariadne Díaz dentro de la telenovela y también en la vida real. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Su romance no duró mucho pero los dos terminaron en muy buenos términos. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir José Ron es un actor que conquista con su galanura y talento. Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¡No puedes dejar de verlo en "Muchacha Italiana Viene a Casarse" por Univision! Foto: Mezcalent.com | Univision.com 0 Compartir

Por su parte, Daniela Álvarez aclaró que "es muy diferente un jaloneo a literal afirmar que me intentó ahorcar... Un jaloneo se puede dar en una discusión".

De acuerdo con reportes de invitados a la boda, José Ron sorprendió a muchos con lo iracundo que se mostró y alegaron que para poderse ir de su lado, su novia de apenas 23 años tuvo que darle un codazo. Este jueves la joven aceptó que llamó sus padres para que la fueran a buscar. "Lo más sano en ese momento era que mis papás fueran por mí. Los papás de alguien siempre van a ir por uno así esté en China", dijo restándole peso al asunto.

Álvarez lamentó que existiera un video que mostrara el momento de la discusión y aseguró que las expresiones que ella había hecho fueron "bastante" tergiversadas.



publicidad

La pareja aseguró que su relación nunca estuvo en riesgo pues no terminaron, sino que dialogaron más tarde sobre lo ocurrido. El detalle sobre qué generó el estallido de violencia no lo compartieron con los medios pues de acuerdo con Ron, "si lo contamos ¿qué nos queda para nosotros? Te puedo decir que estamos muy bien, jamás terminamos, que la amo con todo mi corazón, sé que me ama con todo su corazón".