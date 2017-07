José Ron vuelve a protagonizar escándalo, ahora lo acusan de haber agredido a su novia

José Ron vuelve a estar involucrado en un escándalo más, ahora por haber agredido a su novia Daniela Álvarez por celos bajo los efectos del alcohol.

Según información publicada en TVNotas, la agresión sucedió durante la boda de Erika Zaba, integrante de la agrupación ‘OV7’ quien se casó con el empresario Francisco Oliveros el pasado 8 de julio en San Miguel de Allende, Guanajuato.



José Ron está estrenando romance, repasa sus amores Hace unos meses José Ron estaba solterito y se sentía muy estable en todos los aspectos. Foto: Instagram 0 Compartir Pero eso cambió, pues acaba de anunciar su nuevo noviazgo. Foto: Instagram 0 Compartir El actor desfiló por la alfombra roja de la película El que busca encuentra de la mano de su nuevo amor, la mexicana Daniela Álvarez. Foto: Mezcalent 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se ve que están muy enamorados, pues han compartido fotografías en sus redes sociales con mensajes de amor: "You are the song my heart is beating to.. So open your eyes and see the way our horizons meet & all of the lights will lead into the night with me. 🍥✨". Foto: Instagram 0 Compartir Daniela es modelo y actriz, representó a México en el certamen de belleza Miss World 2014. Sin duda alguna hacen una linda pareja, los dos son igual de guapos. Foto: Instagram 0 Compartir En octubre del 2016 a José se le relacionó con otra guapa mujer que también es modelo, y al parecer entre ellos había algo más que amistad. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella fue "Nuestra Belleza Jalisco" en el 2011 y vaya que tiene cuerpazo. Foto: Instagram 0 Compartir Tras ser coronada, su carrera en el modelaje y la actuación comenzó a despuntar. Foto: Instagram 0 Compartir Ninguno de los dos dieron declaraciones sobre si mantenían un noviazgo o no. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A principios del 2016 se le relacionó con la actriz Begoña Narváez. Foto: Instagram 0 Compartir Con quien el actor ya había tenido una relación que concluyó en 2007. Foto: Instagram 0 Compartir Sin embargo, el actor declaró a la publicación TvyNovelas: “No estoy en busca de una pareja, me encuentro realmente enfocado en mi trabajo, mi familia y otras cosas”. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Además habló de las caracteristicas que debería tener su chica ideal. Foto: Instagram 0 Compartir "Debe ser una mujer que tenga a Dios en su corazón, una buena persona que sepa amar, ¡una buena mujer!”, ya saben chicas. Foto: Instagram 0 Compartir Hagámos un breve recorrido por sus rlaciones más sonadas. ¡Es todo un rompecorazones! Foto: Televisa 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Ron y Ariadne Díaz sostuvieron una relación de casi un año, en 2013. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Se veían muy bien juntos y enamorados. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir La pareja compartía tiernas fotos en sus redes sociales de sus mejores momentos. Se veía mucho amor. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero el mismo año en el que iniciaron su relación, terminaron por razones que nunca aclararon. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Todo comenzó cuando protagonizaron "La Mujer Del Vendaval". Foto: Mezcalent.com 0 Compartir En la novela se dieron besos muy apasionados que traspasaron la pantalla. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A pesar de que todo 'marchaba sobre ruedas', la relación no dio para más. Foto: Televisa 0 Compartir Fue así como confirmaron que su romance terminó. Foto: Mezcalent.com 0 Compartir Eran una de las parejas consentidas del público. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero no sería la primera vez que José Ron se enamora de su compañera de telenovela. La lista sigue. Foto: Univision.com 0 Compartir Después de la ruptura con Ariadne Díaz se rumoró que andaba con su amiga Érika Zaba. Foto: Instagram 0 Compartir Sin embargo, la cantante y el actor desmintieron todo. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pues solamente eran grandes amigos. Foto: Instagram 0 Compartir Ellos se la pasaban juntos en fiestas, conciertos y gimnasio. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Pero siempre en plan amistoso. Foto: Instagram 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cupido hizo de las suyas cuando flechó a Irán Castillo y José Ron. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Su romance fue más allá de lo que imaginamos, pues hasta a tatuarse llegaron. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir "Las cosas más bellas se sienten con el alma y con el corazón... Nos llegan solas y son gratis... Las cosas más bellas no son perfectas, son especiales", escribió el actor a través de las redes sociales con la imagen en donde se ve a Irán tatuándose la muñeca derecha. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Más tarde, la actriz se tatuó el tobillo derecho y escribió: "¡Gracias a ti amor, a Dios y a la vida! ¡Te amo! #Magia". Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Ron no se quedó atrás y se tatuó de igual manera el tobillo y compartió un mensaje: "Hay momentos que se hacen eternos, segundos en la vida que se quedan marcados en el corazón... Días que significan todo". Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Compartían mucho tiempo juntos y se les veía muy enamorados. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su historia de amor comenzó en septiembre del 2014. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Y terminó cinco meses más tarde; el motivo de su rompimiento fue por falta de tiempo ya que los dos tenían mucho trabajo y no coincidían. Foto: Televisa 0 Compartir Aunque meses después el actor dijo que Irán fue quien tomó la decisión. Foto: Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después llegó Livia Brito, aunque siempre negaron que tuvieron un romance. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Sin duda, "Muchacha Italiana Viene a Casarse" fue la telenovela en la que se percataron de la buena química que hacían. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Tanto Ron como Brito no se cansaron de afirmar en entrevistas que sólo existió amistad entre ellos. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No obstante, las pruebas los acusan pues recientemente fueron captados de nuevo en una actitud muy cariñosa durante un viaje de fin de semana en México. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Ya sea en cumpleaños o una reuniones de amigos, los actores siempre iban juntos. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Por si fuera poco, también celebraron juntos el cumpleaños de la actriz. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y levantaron polémica por un apasionado beso que se dieron durante un programa. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Fue parte de un reto pero la verdad es que nadie los obligó y el beso fue muy ardiente. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir ¿Será que sólo necesitaban una excusa? ¡Hasta en el gimnasio los veíamos juntos! Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sólo hay que echar un ojo a esas miradas de amor y complicidad que se dedican en las grabaciones de "Muchacha Italiana Viene a Casarse". Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Además de todo eso, también derramaban miel en sus redes sociales. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir "Gracias @liviabritopes por tu pasión, entrega, disciplina, amistad, complicidad, sencillez, alegría, ternura, fortaleza, compañerismo", comentó el actor sobre esta foto en su cuenta de Instagram. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir...", agregó el romántico galán. Foto: Usuarios de Univision 0 Compartir La actriz respondió colocando la misma foto en sus redes sociales. "Hermosa telenovela, hermosa experiencia, hermosos seres humanos", comentó. Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Entonces, con esas apasionadas y tiernas declaraciones ¿hubo o no amor entre estos dos? Foto: Usuarios de Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José Ron sí que resultó todo un rompecorazones, ¿no creen? Foto: Univision.com 0 Compartir

La versión de la revista asegura que el actor estaba pasado de copas y se puso furioso al ver a su novia bailando con uno de sus amigos, por lo que inmediatamente fue a reclamarle y la jaloneó hasta tratar de ahorcarla: "Todo pasó muy rápido, cuando él la estaba ahorcando, Luis Carlos Muñoz, un conductor de Azteca, se lo quitó de encima. Por reflejo, Daniela soltó un codazo y golpeó a José en la cara, haciéndolo sangrar", declaró uno de los asistentes a la boda que presenció el supuesto percance.

Te amo ❤️🍥 @dannalvz A post shared by José Ron (@joseron3) on Jul 1, 2017 at 5:13pm PDT

Tras el tremendo pleito, Daniela terminó la relación con el protagonista de 'Muchacha italiana viene a casarse' y le pidió a sus padres que fueran a recogerla al lugar.



La redacción de TVNotas logró contactar a la modelo y actriz para tener su versión, y según la información publicada, Daniela perdonó a José Ron por tratarse de un malentendido.

"Estaba bailando con uno de sus amigos y él se puso celoso, y de la nada, me fue a jalar. Cuando te encuentras bajo algunas copitas es difícil aclararlo, ya que ambas partes estaban tercas. Me dijo que nos fuéramos de inmediato pero le contesté que 'no', y menos si me estaba jalando. Sus amigos intervinieron y me ofrecieron quedarme en una habitación de la hacienda. Esa noche le dije que lo nuestro había terminado y sólo diciéndole eso me dejó tranquila, estaba muy enojada".



¿Es chico malo? José Ron nos contó si cuando era estudiante recurría a la violencia para defenderse Televisa 0 Compartir

Daniela contó en entrevista para la publicación, que tuvo una plática con el actor y arreglaron la diferencia: "Al día siguiente me buscó y le dije que no podía ponerse celoso de una situación así. Hablamos de cómo se había sentido él y cómo me sentí yo, creyó que le estaba coqueteando a alguien, pero me pidió perdón y yo a él".

Sin embargo, en el programa radiofónico 'Todo para la mujer', la conductora Ana María Alvarado dijo que existe otra supuesta versión que asegura no hubo ningún altercado y la historia fue inventada por una exnovia de José Ron que sigue dolida.

Hasta el momento el galán de telenovelas no ha dado ninguna declaración sobre el tema, ni siquiera en sus redes sociales.



Recordemos que no es la única ocasión en la que José Ron ha estado envuelto en la polémica, en el mes de abril se vio envuelto en una pelea callejera cuando un automovilista invadió el carril por donde él transitaba en su motocicleta.



Además en marzo de este mismo año, protagonizó una discusión cibernética con Cristián de la Fuente, pues el galán 'ojiverde' se quejó de que el actor chileno estaba talando un árbol.