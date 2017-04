Hermano de Jenni Rivera admite que tiene fotos y video de pedazos de su cuerpo

Poco más de un mes después de que Lupillo Rivera advirtiera que existían imágenes de los restos mortales de Jenni Rivera, este martes su hermano Gustavo admitió que fue él quien sacó no solo fotos sino también un video mientras peinaban la zona en la cual cayó el avión en que l a Diva de la Banda viajaba el 9 de diciembre de 2012.

Su admisión forma parte del especial 'Hablando claro', una grabación en la cual participó la mayoría de la familia Rivera, que aceptó someterse "sin edición" a las preguntas de la periodista Erika Garza.

"Yo fui el que tomó las fotos, soy el único que grabó un video, soy el único que los tiene y quien único puede usarlos. Hasta el día de hoy, he tenido problemas económicos, pero nunca, ni una sola vez, he dicho 'voy a vender algo de esto' para sacar dinero. Y podría hacerlo, pero eso no es mío, esto le pertenece a ellos", dijo Gustavo Rivera, señalando a los hijos de Jenni Rivera.



Respaldó sus declaraciones su hermana Rosie, quien reiteró que tanto su madre Rosa Saavedra como ella le pidieron evidencias."Nosotros creíamos que Jenni estaba viva. Estábamos buscando evidencia de un secuestro. El (Gustavo) no estaba pensando 'oh, voy a encontrar los pedazos del cuerpo para publicarlo (en internet)'. Estaba pensando 'qué tal si encuentro una pista'", explicó.

"Gracias a este hombre, gracias y solamente a él y a Juan, sabemos 100% que era Jenni, porque las pruebas de ADN pueden fallar. Este hombre (Gustavo) con sus ojos tuvo que identificar partes del cuerpo de su hermana", añadió Rosie Rivera.

Ni ella ni los otros dos hermanos de la Diva de la Banda presentes en la entrevista (Gustavo y Juan) mencionaron a Lupillo Rivera como parte del proceso. Fue él quien en febrero contó en una entrevista exclusiva con Lourdes Stephen en Univision, que cuando el gobierno lo identificó como la persona responsable de trasladar los restos de la cantante de México a California, le dijo "al gobierno, al procurador y al forense; 'saben qué, yo confío en su trabajo. Yo no necesito ver los restos, Si el ADN es compatible, yo acepto esa prueba".



Justificó su decisión asegurando que Jenni Rivera le había advertido en algún momento que si algo le pasaba, "no quería que nadie la viera" en condiciones como en las que quedó. Por otro lado, Lupillo Rivera defendió su derecho a quedarse con "una imagen de mi hermana, como yo la vi la última vez".

Ese incidente, a más de cuatro años del fallecimiento de Jenni Rivera, mantiene a la familia dividida. Tanto, que hace unas semanas doña Rosa Saavedra aceptó que ni ella habla con Lupillo, uno de los cinco hijos que sobreviven a la Diva de la Banda.



