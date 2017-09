Harta de críticas Alicia Machado explota: "Cuántas veces me dirán puta y gorda"

"Mi gente una reflexión. ciertamente mis opiniones se han convertido en extremos mediáticos donde la moral y las buenas costumbres parecieran ser grandes verdugos. Ya no existe insulto o difamación que yo no pueda soportar, para la amargura de muchos ahora más que nunca me he convertido en voz de muchas causas importantes y también quizás menos temerosa de lo que los demás opinen. El que nada debe nada teme y por eso de cada escándalo infundado o no, la vida me da la oportunidad de resurgir y ser más fuerte! Estamos en tiempos difíciles y represivos tristemente, como personas públicas algunos creen que es un precio muy alto el que se debe de pagar y ese precio es el bulling y la difamación. Así como muchos se creen lo que han dicho de mi lo mismo me sucede, historias que no me creeré jamás y que por mis principios familiares jamás negociaría con mi propia conciencia. Que si fui que si vine que si soy puta cuantas veces más me dirán puta y Gorda? Les pregunto , todas las madres solas, padres solos e incluso los hijos producto de el avance de la medicina genética, son bastardos? hasta el día de hoy no me han acusado de crímenes o delitos, el tema del padre de mi hija? Con que derecho muchos se creen con el deber de saber una información que a nadie le importa más que a mi hija. Para que puedan dormir, es producto de el amor ❤️ que sentí por un hombre que me amo y que como a muchas les a pasado, no tuve suerte pero mi posición pública no me da el derecho de hacer también un circo en la vida de mi niña. Hasta el día de hoy su padre se preocupa por ella, fue muy bueno conmigo y la ama y la protegerá mientras viva igual que yo, hoy en día solo puedo decir cosas buenas a travez del perdón y del amor a nuestra hija, sufrí mucho Si! Pero gracias a Dios mi conciencia y el corazón de mi niña están más limpios que nunca! Así que relax seguiré con mi forma de ser dando lo mejor de mi y Si! Comentando lo que me de la gana siempre dentro de la verdad y el Respeto? Pues mi respeto también habrá gente que tendrá que ganárselo y punto. No lo estoy pidiendo lo trabajo día con día y mientras los que me aman sepan quién soy la vida siguiera brillando! Bendiciones"💋

