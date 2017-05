Gerard Piqué revela planes de boda con Shakira: "En un futuro, seguro"

"Me acuerdo perfectamente de que estábamos grabando el videoclip de 'Waka Waka' y que, cuando terminamos, se me acercó y me dijo: 'Voy a ganar este Mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica'. ¡Y lo cumplió!", confesó la cantante. Foto: Getty Images | Univision

