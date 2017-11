El 'like' que Justin Bieber le dio (y luego le quitó) a la foto de Selena Gomez en Instagram

La supuesta relación que ha resurgido entre Selena Gómez y Justin Bieber ha sido un escándalo de ir y venir, y si a eso se suman los rumores del desastre que dejó su relación anterior con Abel Makkonen, también conocido como The Weeknd, la cosa se pone más intensa e interesante .

El más reciente giro en este drama es que Selena, repentinamente, dejó de seguir a su ex, The Weeknd, en Instagram. Todo esto, justo después de que se revelaran las fotos de ella besando a Justin, en su reavivado romance que si bien no es oficial, todo parece indicar que donde hubo fuego, hay más que cenizas.



La historia detrás del beso de Justin Bieber y Selena Gómez que confirma su nuevo romance Se dio a conocer una imagen de Selena Gomez y Justin Bieber besándose, confirmando con esto el regreso de una de las parejas más mediáticas del espectáculo.

Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Luego de que se las ha visto muy juntos durante las últimas semanas, Sel y Justin volvieron a llamar la atención de las cámaras luego de que los captaran juntos en un partido de hockey del canadiense. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Selena, quien hace poco se sometió a un trasplante de riñón debido al lupus que padece, fue captada mientras trataba de pasar desapercibida cuando fue a apoyar a Bieber en Los Ángeles. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Justin Bieber es un aficionado a los deportes y, además de hockey, practica basquetbol y futbol. Foto: The Grosby Group | Univision 0 Compartir Recientemente, el 14 de noviembre, una fan captó a la pareja en Balboa Lake. La foto, donde se les ve muy felices juntos y que la seguidora subió a su cuenta de Twitter, se lee: ""Han pasado ocho años y estoy sumamente feliz y bendecida porque finalmente pude ver a Justin. Selena y Justin lucen adorables juntos. Muero por dentro". Foto: Twitter/@bxxamy | Univision 0 Compartir Luego de su trasplante de riñón, a la pareja se les vio muy juntos, pues siempre se dijo que Justin estaba preocupado por Selena, a quien nunca pudo olvidar. Foto: Grosby Group. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante dos fines de semana seguidos la pareja se dejó fotografiar muy junta, pues compartieron desayuno, fueron a la iglesia juntos y también se les pudo ver dando un paseo en bicicleta por las calles de Los Angeles. Foto: Grosby Group. | Univision 0 Compartir Y aunque terminaron su relación en 2012, nunca han estado del todo separados. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Selena, de 25 años, tuvo una relación de casi un año con The Weeknd, con quien terminó en octubre. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La pareja se reúne como en los viejos tiempos y no tiene empacho en mostrarse juntos. Foto: Grosby Group | Univision 0 Compartir Selena y Justin se conocieron en 2009, cuando Bieber tenía 16 años y Selena 18. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Justin Bieber y Selena Gómez comenzaron una relación en el 2010, cuando fueron vistos agarrados de la mano por primera vez en Filadelfia. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Desde que iniciaron su noviazgo, siempre se les vio muy cariñosos en fiestas, conciertos, premiaciones y alfombras rojas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Aunque ya no estaban juntos, Justin solía colgar en sus redes sociales fotos donde se le veía con Selena. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El cantante decía que recordar a su exnovia le daba mucha paz y tranquilidad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Y aunque nunca ha dejado de compartir imágenes con la cantante y cada día se les ve más y más juntos, se dice que Justin no quiere presionar a Selena y prefiere ir despacio, pues quiere tener una relación a largo plazo con la tejana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



Sus fans, como es natural, no demoraron en reaccionar frente a esto y se dieron a la tarea no solo de comentarlo, sino que además, hicieron especial hincapié en señalar que si bien Selena dejó de seguir a The Weeknd, Abel aún no ha dejado de seguirla a ella en ninguna red social, lo cual indica que, obviamente, se entera de todo lo que su ex hace (mientras que él aviva la llama del chisme, al salir de nuevo con Bella Hadid , con quien rompió en 2016 para empezar a andar inmediatamente después con Selena, por cierto).

Y la cosa se pone mejor, porque justo después de que Selena hiso esto, subió una foto en su red en la que puso como pie 'Now I'm blonde', 'ahora soy rubia', para anunciar su look que debutó en los AMAs. Por supuesto, los fans, que tienen ojos de halcón, notaron que el intérprete de ' Sorry' le dio "Me gusta" a una de las fotos del nuevo look de la intérprete de ' Bad Liar', aunque de inmediato retiró su 'Like', porque ya no aparece rastro de ello; sin embargo, esos mismos fans que están en todo, subieron a una cuenta de Twitter hecha por ellos, la presunta evidencia "del delito": dos capturas de pantalla, en las que se ve que Bieber dio 'Like' y luego lo retiró. Los mensajes de enojo no han cesado. "¿Por qué Justin hizo eso?", se preguntan.



