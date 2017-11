El beso que confirma el amor entre Justin Bieber y Selena Gomez

Luego de que Selena Gomez terminara su noviazgo de unos meses con The Weeknd, una imagen publicada por el portal TMZ confirma que la estrella de 25 años reanuda su romance con Justin Bieber luego de que se les captó besándose durante un partido de hockey sobre hielo en Los Ángeles.

La historia de amor de esta pareja resurgió hace unas semanas cuando fueron vistos mientras desayunaban y donde se les podía ver cómodos y sonrientes.



Y aunque nunca ha dejado de compartir imágenes con la cantante y cada día se les ve más y más juntos, se dice que Justin no quiere presionar a Selena y prefiere ir despacio, pues quiere tener una relación a largo plazo con la tejana.

Aunque ya no estaban juntos, Justin solía colgar en sus redes sociales fotos donde se le veía con Selena.

La pareja se reúne como en los viejos tiempos y no tiene empacho en mostrarse juntos.

Selena, de 25 años, tuvo una relación de casi un año con The Weeknd, con quien terminó en octubre.

Justin Bieber es un aficionado a los deportes y, además de hockey, practica basquetbol y futbol. Foto: The Grosby Group | Univision

Selena, quien hace poco se sometió a un trasplante de riñón debido al lupus que padece, fue captada mientras trataba de pasar desapercibida cuando fue a apoyar a Justin Bieber en un partido de hockey sobre hielo en Los Angeles. Foto: The Grosby Group | Univision

Luego de que se las ha visto muy juntos durante las últimas semanas, Selena Gómez y Justin Bieber volvieron a acaparar la atención de las cámaras luego de que los captaran juntos en un partido de hockey del canadiense. Foto: The Grosby Group | Univision



En un segundo encuentro Sel acompañó a Bieber a la iglesia y más tarde se les vio paseando en bicicleta, sin embargo, ninguno de los dos cantantes ha confirmado la relación.

Justin Bieber and Selena Gomez Back to Kissing in Public https://t.co/8qY5f5r3Z5

