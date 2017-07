"Desaparece" amor entre Belinda y Criss Angel

Belinda anunció a sus fans que no se encuentra bien emocionalmente y al parecer es porque está sufriendo de mal de amores, sugiere con sus publicaciones que terminó su relación amorosa con el ilusionista Criss Angel .

La noche del 15 de julio, Belinda escribió en su cuenta de twitter: “Cuando encuentres la paz dentro de ti, a quien amas dale alas para volar, raíces para volver y motivos para quedarse”, por lo que sus seguidores comenzaron a preguntarle qué pasaba y si es que había discutido con su novio.



Twitter/@belindapop

Fue hasta la mañana del 16 de julio que Belinda escribió en su cuenta de Twitter cuatro mensajes que fueron contundentes, donde avisaba a sus seguidores que cerraría su cuenta hasta estar bien, para de nuevo acercarse a ellos: “Sé que he estado desconectada de mis redes sociales, por más que traté de disimular, ustedes saben que no me siento bien. Me voy a desconectar un tiempo hasta que me vuelva a encontrar… lo siento”.

La cantante continúo escribiendo: “Perdónenme a ustedes los amo más que a nada en el mundo y juro que cuando regrese nunca más me voy a volver a ir. Nunca le entreguen el corazón a alguien que no se lo merece”, y dos minutos después cerró su cuenta.



Twitter



La pareja fue flechada en junio del 2016 cuando Belinda acudió a un show de Criss en Las Vegas, poco tiempo después él la invitó a participar en un programa de televisión donde la hizo levitar en una piscina. Desde ese momento el ilusionista de 49 años y la cantante de 28 años comenzaron una relación a pesar de la diferencia de edades.

Desde un principio, su relación fue objeto de especulaciones, se publicó en algunos medios de comunicación que Criss seguía viviendo con su ex pareja Shaunly Benson y madre de su pequeño hijo Johnny de tres años que padeció cáncer. Además de que también se dijo se trataba sólo de publicidad para la cantante.

A finales del 2016 Belinda escribió en su Twitter: “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a Criss Angel que me enseñó a no juzgar a las personas antes de conocerlas” y fue el ilusionista quien le contestó: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”.



Sin embargo, ese amor que decían tenerse parece haberse acabado, el mago no ha reaccionado hasta el momento a las declaraciones de Belinda, en ninguna de sus redes sociales y cabe mencionar que ésta no es la primera vez que la también actriz se dice deprimida, pues en el 2009 cuando estaba grabando la novela ‘Camaleones’ fue la productora Rosy Ocampo quien habló del estado de salud de la cantante: “En el aspecto personal ella se ha deprimido mucho, debido a que es una chica muy sensible”, declaró a Notimex.

Hay que recordar que la también actriz había estado inmiscuida en varios escándalos por su relación en ese entonces con el futbolista Giovanni Dos Santos.



Criss Angel junto a Belinda #TheKastleGhostKoncept

Pidiendo que cante El Sapito pic.twitter.com/6TbbCIyT8a — BeliUtopia Perú (@beliutopiaperu) 19 de febrero de 2017

El pasado 29 de mayo es la última vez que se supo que estaban juntos ella y el ilusionista, pues Criss acompañó a la intérprete en la grabación de su nuevo video musical, en el que él ayudó a producirlo.

A pesar de que Belinda cerró su twitter, sus cuentas en Instagram y Facebook oficiales siguen activas.