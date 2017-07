Cristian Zuarez da la cara: "Yo no voy a decir fui infiel, señorita Laura"

Cristian Zuarez, el cantante argentino y hoy supuesta expareja de Laura Bozzo, reaccionó al escándalo que desembocó en el fin de su relación con la conductora peruana asegurando que "no tiene sentido que hablen sobre una imagen que no dice nada".

Al igual que Laura Bozzo, el coraje de Cristian Zuarez es con su hermano Jesús, pues lo acusó de haber robado del celular de su mamá las polémicas fotos que evidenciarían su infidelidad.

" A mi hermano lo voy a meter preso por lo que hizo, es muy doloroso que tu propia familia te juegue en contra. Es un malagradecido porque él vivió en mi casa durante 10 años, viviendo de mí, sin pagar ni la luz siquiera. El dice que a Laura Bozzo no le debe nada y le debe todo. Gracias a Laura yo pude lograr que mi madre tenga una casa, que mi hija tenga su departamento, todo lo que pude lograr trabajando al lado de Laura. Siento que es injusto", declaró mientras parecía que luchaba para que le salieran o no las lágrimas.



En fotos: Laura Bozzo y Cristian Zuarez, su recuento de 17 años de amor, que acabó por una infidelidad Laura Bozzo y Cristian Zuarez se conocieron en la televisión, cuando Zuarez era integrante de una banda y ella conductora de televisión. Se vieron a lo lejos y se llamaron mutuamente la atención. Laura en distintas entrevistas ha dicho que al principio no pensó que él le estuviera coqueteando de verdad. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir La periodista le llevaba 24 años al músico, a quien nunca le importó la diferencia de edad pese a las críticas. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Su última aparición pública fue en la boda del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila el pasado 24 de junio. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cristian Zuarez sorprendió en sus redes con un mensaje que dejó entrever que él había dado mucho más en la relación. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Laura Bozzo también aprovechó Twitter para ir poco a poco sacando su enojo, luego de que el programa peruano diera la exclusiva de que Cristian le había sido infiel con otra mujer. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Cristian Zuarez aunque en un principio negó con sus amigos más cercanos la infidelidad, sigue expresando su sentir con frases donde ocupa su propia imagen. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En septiembre de 2015 Cristian Zuarez eliminó el tatuaje de la cara de Laura Bozzo, que se había hecho en 2009, aunque no terminaron trascendió en distintos medios que habían tenido una crisis de pareja. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Siempre se mantuvieron juntos. Cristian en todo momento ante los medios de comunicación le dio su lugar y su coquetería no iba más allá de fotos con poses de galán. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Laura Bozzo y Cristian Zuarez en todo momento presumieron de un amor estable rodeado de lujos, grandes propiedades y algunas extravagancias por parte de él. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cristian Zuarez utilizaba como único desahogo, ante los problemas que pudiera tener con Laura, hacerse fotos más coquetas, algunas en traje de baño presumiendo sus tatuajes, en el lujoso departamento de Acapulco, propiedad de Laura. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir La galanura de Cristian Zuarez siempre es comentada por sus amigos, quienes lo definen como un hombre divertido y coqueto pero respetuoso. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Una de las cosas que más le ha dolido a Laura Bozzo fue que Adriana Amiel, la supuesta amante de Cristian, cuando visitó México estuvo en su propia casa, por lo que subió por un par de horas la foto de ella en la Ciudad de México, para exhibirla en Twitter, aunque luego borró el post. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Laura Bozzo y Cristian Zuarez tienen en común varios negocios, entre ellos una productora de televisión, con distintos proyectos por realizar. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Cristian Zuarez es padre de una mujer de 22 años de nombre de Macarena. Laura convivía con la hija de Cristian y en ocasiones llegó a hacerle regalos costosos. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Adriana Amiel es empresaria y según un programa peruano es la supuesta amante de Cristian Zuarez. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Adriana tiene 50 años y es argentina, su vida radica entre Miami y Los Angeles. De confirmarse la información del programa, Cristian y Adriana habrían tenido una relación amorosa desde hace dos años. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir Cristian Zuarez aún no quiere dar alguna declaración oficial a los medios, mientras tanto aprovecha sus redes para desahogarse. Foto: Facebook / @criszuarez / @Adriana_Amiel | Univision 0 Compartir

El presunto exnovio de Laura Bozzo dijo a periodistas en Televisa, cadena en la que precisamente estaba Laura Bozzo este martes, que la sociedad laboral entre ambos se había disuelto a raíz de esta situación. "Es insano seguir trabajando con la persona que tuviste una relación. Estábamos pasando por malos momentos, pero no era para separarse", aceptó.

El artista de 40 años, 25 menos que su expareja, recordó que en nueve ocasiones le pidió matrimonio, pero Laura Bozzo le respondió que no. En una entrevista que concedió la semana pasada, la conductora peruana confesó que "tenía intuiciones, presentimientos. ¿Por qué creen que no me casé con él? Yo no sentía la seguridad absoluta de que me amara completamente, porque yo sí lo adoraba, él no".



Imputaciones que Cristian Zuarez se negó a dignificar, así como que le fue infiel a Bozzo. "No te voy a decir nunca que le fui infiel. Sé lo que soy, punto. No voy a decir 'fui infiel señorita Laura'. Es una cosa que inventaron, la prensa", acusó.

