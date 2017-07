Laura Bozzo publica foto de la presunta amante de Cristian Zuarez y él le responde irónicamente

Aunque el viernes 7 de julio Laura Bozzo aseguró a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que no hablaría más de la ruptura definitiva con Cristian Zuarez: "Informo que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema", finalmente cambió de opinión.



Sólo pasaron un poco más de 12 horas para que rompiera su promesa, a las dos de la madrugada del 8 de julio, subió el mensaje donde ella misma se ríe sarcásticamente de que le toque vivir uno de los tantos casos, que en algún momento presentó en sus talk show: "Este sábado mientras Cris vivía en mi casa, la trajo a México, soy el mejor caso de mi programa, la cachuda del año". El tweet fue borrado por la mañana. En la foto se ve a Adriana Amiel posando en la avenida Reforma en el centro de la Ciudad de México.



Laura Bozzo posteó este mensaje que borró más tarde. Twitter / @laurabozzo

Además la conductora peruana también puso una encuesta en Twitter, donde le pedía a sus seguidores participen La pregunta expresa es: "Una mujer que se mete con un comprometido". Y las opciones para elegir son dos: 1) Es una puta interesada. 2.Es una desgraciada". Este mensaje aún continúa en su cuenta con 3,500 votos, de los cuales 56% seleccionaron la segunda opción.



Twitter Laura Bozzo

Cristian, quien fuera por casi 17 años novio de Laura, le respondió en su cuenta de Instagram con una foto de él dando la espalda, caminando sobre la arena rumbo al mar: "Que llegue a mi vida quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler, y que pase lo que tenga que pasar".