Laura Bozzo informa en Twitter que su relación con Cristian terminó: "ruego que no me llamen"

Pica y se extiende el escándalo que reventó esta semana en Perú, tras salir a la luz unas fotos que evidenciarían que la conductora Laura Bozzo fue engañada por Cristian Zuarez, su compañero por los pasados 16 años.

Este viernes trascendió que la esposa de Jesús Zuarez, el hermano de Cristian, demandará a Laura Bozzo por haberlos difamado, imputándoles haber vendido a los medios de comunicación, específicamente al programa 'Cuéntamelo todo', las comprometedoras fotos.

En una entrevista que concedió el pasado miércoles al programa 'Amor, amor, amor', Laura Bozzo dijo que Jesús Zuarez es "una rata inmunda... Ese es basura", añadió al explicar que supuestamente habría sido él quien se adueñó del teléfono de su madre para sacar las fotos en las que su hermano aparece junto a su presunta amante paseando por Miami, Florida. De acuerdo con la conductora de 65 años, su ahora excuñado le habría dado las imágenes a su esposa, quien a su vez las vendió al programa que destapó esta semana el escándalo de infidelidad.



Jesús Zuarez replicó este viernes y a través de Keyki Tv le pidió a Bozzo que "no olvide que esta basura la cuidó toda una noche", durante una gravedad. El individuo aseguró que todo lo que ha dicho la conductora, conocida como 'la señorita Laura', se trata de una mentira. Mirando a la cámara, como si creyera que ella lo estaba viendo, le expresó: "Yo, por mi madre, le prometí que no voy a hacerte ninguna demanda, pero mi pareja sí te la va a hacer".

Y mientras ellos dos batallan en público, Cristian Zuarez permanece en silencio, sin aclarar lo que realmente lo une a la mujer con la cual aparece en las fotos, una argentina de 50 años, residente en Miami, Florida.

Laura Bozzo, por su parte, utilizó Twitter para confimar el fin definitivo de la relación. "Informo que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema".



Informó que mi relación con cristian termino de manera definitiva,ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema🤗 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 7, 2017

La conductora ya había advertido que en su relación "algo está pasando y es grave y complicado. Yo le dije que me comunicara (con la supuesta amante) y no me la quiso pasar nunca. Nunca hablé con ella". Admitió que tardó tanto en saber de esta situación porque "esta estúpida no puede entrar a Miami y la estúpida pensaba que él iba a Miami a ver a mi hija y la estúpida pensaba que el iba a Miami para ver asuntos personales. Yo no sabía a lo que él iba a Miami".

Poco antes de abandonar su residencia el pasado miércoles, la conductora recalcó que todavía no estaba completamente segura de esa infidelidad, aunque aceptó que tenía sus sospechas. "Cristian siempre me criticó el hecho de que yo fuera una enferma con mis hijas, que fuera una enferma con el programa... No sé, de repente se aburrió, no sé".



Entre las cosas que la hicieron dudar del amor total de su compañero, destacó que "el 24 de octubre (del año pasado) me estaba muriendo en una clínica de Perú, en estado de coma, con el shock séptico y el señor (Cristian) agarró un avión para irse a ver lo de Sergio Cortés (a quien representaba) y ahí estaba esa mujer también".



Bozzo confesó que "tenía intuiciones, presentimientos. ¿Por qué creen que no me casé con él? Yo no sentía la seguridad absoluta de que me amara completamente, porque yo sí lo adoraba, él no".

La peruana adelantó que su abogado la había llamado en días recientes para dejarle saber que "en dos semanas tengo la visa americana". Entonces, uno de sus primeros viajes será a Miami, donde todavía tiene una mansión y en donde espera poder ir a visitar a su supuesta rival en amores.

De otra parte, anticipó que el 20 de julio llegará a Perú "para dar una conferencia de prensa que le dará un paro cardíaco a mucha gente".

En cuanto a si esta situación se trata de un truco publicitario para promover su nuevo programa de televisión, al igual que su libro, Laura Bozzo lo negó rotundamente. "En mi vida, antes muerta, utilizaría mi vida privada para algo tan doloroso como es esto, por cierto, para una estrategia publicitaria", declaró al programa 'Hoy'.



