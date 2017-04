Salma Hayek asegura que su apariencia le abrió las puertas en Hollywood

"Si no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad" dijo la actriz mexicana en una entrevista a propósito del estreno de la cinta 'How to be a latin lover' en la que comparte créditos con Eugenio Derbez.

La actriz Salma Hayek es parte del elenco de la comedia 'How to be a Latin Lover' que se estrena el próximo 27 de abril.

En una entrevista con EFE la mexicana reconoció que al inicio de su carrera era valorada por su apariencia física, "ni no es por eso, no me hubieran dado la oportunidad. Me ayudó a entrar", admitió la protagonista de cintas como 'Desperado' (1995) y 'From Dusk Till Dawn' (1996).

"Es frustrante porque, si no es por eso, no entras. Pero hay mucho más, tú quisieras que vieran más de eso... y no. Pero es lo bonito de llegar a esta edad, donde no es tan obvia la belleza. Con una trayectoria de 25 años de conocerte, la gente ve que hay algo más", agregó.

La también productora lamentó que la industria se demorara tanto en darle un papel en alguna comedia, una oportunidad que llegó en el año 2010 con películas como 'Grown Ups' y 'Here Comes the Boom', de la mano de su colega, el actor estadounidense Adam Sandler.

"Siempre fue mi fuerte y siempre fue lo que quise hacer. De no ser por él, seguiría sin hacer comedia. Aunque tal vez Eugenio me hubiera dado una oportunidad porque me conoce realmente", manifestó.



En 'How to be a Latin Lover' Hayek interpreta a una madre que se quedó viuda y que trata de perseverar en su trabajo como arquitecta, aunque en su empresa no le otorgan las oportunidades que cree merecer.

"Creo que hay varias películas dirigidas al público latino sin conocer realmente cómo es el público latino", afirmó Hayek. "Están hechas con el fantasma de lo que piensan que somos, y como realmente no nos conocen, no le atinan", añadió.

Pero la actriz sostiene que, en este caso, "el mercado latino" va a ver la cinta porque cuenta con "dos actores con una relación de mucho tiempo" con esa audiencia.



Cn información de EFE