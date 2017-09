Belinda explota en redes sociales contra conductor del programa ‘Hoy’

Belinda ha sido una de las famosas más comprometidas en ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió México el pasado 19 de septiembre. El movimiento telúrico ocurrió a las 13:14 horas y después de que la cantante se dio cuenta de la gravedad salió a las calles a remover escombros, a recabar víveres, repartirlos de mano en mano y no sólo en la ciudad de México.

La tarde de este domingo 25 de septiembre, Alfredo Gudinni, conductor del programa ‘Hoy’, publicó en su Twitter que la ayuda de Belinda era parte de una campaña política: “ PRI (Partido Revolucionario Institucional) utiliza a Belinda para ganar gubernaturas en Chiapas y Morelos”, compartió en su cuenta, citando un video de YouTube que contenía la información.



Sólo unos minutos bastaron para que la cantante y sus casi cinco millones de seguidores contestaran al señalamiento: “Y ¿cuánto te pagaron a ti por decir eso imbécil? Yo no estoy ligada a ningún partido político, sólo he querido ayudar así que deja de publicar estupideces para distraer de los problemas que tenemos en este momento porque no me voy a dejar”, replicó la joven.

“He estado ayudando desde el día uno desinteresadamente, así que mejor ponte a hacer algo en lugar de querer usarme para distraer”, le escribió a Gudinni, en Twitter. El colaborador del programa ‘Hoy’ se limitó a explicar que compartió información que vio en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la cantante de 28 años se ve envuelta en problemas a través de sus redes sociales. El pasado julio de 2017 había anunciado a sus fans: “Llevo bastante tiempo sin estar bien ustedes lo saben me voy a reponer y estaré de regresó al 100% con ustedes”, un par de días después desmintió haber sido ella quien lo escribió y dijo que había sido víctima de piratas cibernéticos.



Pareciera coincidencia que cada que la cantante se mete en problemas resulta que sus cuentas son usurpadas. Lo mismo sucedió en octubre de 2014 cuando lanzó extrañas acusaciones en contra del periodista mexicano, Alejandro Páez: “Tengan cuidado y denuncien estos casos. Hoy detuvieron a Alejandro Páez Varela, escritor y periodista de Sinembargo.mx por ser culpable de estar con personas”.

Al día siguiente, Belinda escribió en su cuenta de Twitter que ella no había posteado tal acusación: “Mi Facebook está hackeado. Ayúdenme a reportarlo por favor, yo no tengo nada que ver con lo que están escribiendo”. Sin embargo, el periodista la demandó por difamación.



En 2013 Eiza González cayó en las redes de Belinda donde también se enganchó en una pequeña discusión. Todo empezó cuando Eiza subió a Twitter una foto suya luciendo una chaqueta que decía “McQueen love, new baby”.

Al instante Belinda mostró la misma chaqueta dentro de un closet inmenso. Después de varios intercambios de los fans, Eiza le dijo: “gracias por estar tan pendiente de lo que hago”.



En el 2014, Belinda protagonizó tremendo pleito con su expareja Giovanni dos Santos, después de que se hiciera viral un video donde se veía al futbolista acompañado de unas mujeres como de fiesta: “No sé si es actual o viejo, pero no me lo han dejado de mandar está por todos lados, más bien cuídate de las personas con las que estas, lo único que siento es una profunda tristeza. Espero que te la sigas pasando igual de bien como se ve. Bendiciones", escribió ella.

Dos Santos no se quedó callado y contestó: “Es fácil equivocarse en la vida, pero no se vale querer sacar provecho d un video viejo, siempre he sido un caballero contigo. QDTB".