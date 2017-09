Famosos se arremangan la camisa para ayudar: a muchos les llueven críticas

Fueron muchas las celebridades que se han dedicado a apoyar a la población mexicana afectada por el terremoto que azotó al centro de México el martes pasado. Ellos, los famosos, dieron testimonio de lo que ocurría, subían fotos, pedían ayuda, se tomaban selfies y... recibían críticas.

Las redes sociales, desde donde se han difundido necesidades, imágenes de la tragedia, logros de rescatistas y hasta rescates de mascotas, no perdonaron a los famosos que usaron esas plataformas para dar a conocer sus actividades o solicitar ayuda.



Uno de los casos más notables fue el del conductor Paul Stanley, a quien el escándalo causado por una imagen en su Instagram, lo orilló a borrarla. Y es que Paul cumplió años al día siguiente del terremoto, el miércoles 20 de septiembre. El joven conductor lo pasó en un centro de acopio desde donde compartió una imagen con la leyenda: "Toda la banda solidarios, apoyando, así mi cumple, mi mejor regalo es poder estar con los míos y para los míos".

Ese simple posteo le generó más de 300 comentarios. Algunos sí, aplaudieron su valentía. Otros, lo criticaron y acusaron de autopromoción, tachándolo de irresponsable y frívolo por desearse a sí mismo feliz cumpleaños bajo esta circunstancia. El hijo del célebre presentador Paco Stanley, asesinado en 1999, fue defendido por algunos fans pero el tono que alcanzó la polémica lo llevó a borrar la imagen.



Paul no fue el único famoso en usar las redes sociales en estas horas críticas. Mane de la Parra, estuvo transmitiendo en directo desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, al sur de la capital mexicana, mientras se hacía la descarga de suministros para ser distribuidos en distintos puntos críticos de la ciudad. A él, en contraste, los críticos no lo atacaron. No como a Paul.

Otras figuras de influencia notable en redes son Gael García Bernal y Diego Luna. Ellos, de manera constante han proporcionado información sobre centros de acopio o sobre cómo donar a los cuerpos de rescate. Diego ha ido más allá y ha estado coordinando ayuda en un centro de acopio al poniente de la ciudad de México, junto con su expareja Camila Sodi. Ellos también salieron limpios.



Quien ha recibido fuertes críticas es la cantante Belinda quien visitó una de las zonas más afectadas del estado de Morelos, colindante con la Ciudad de México. La lluvia de odio incluyó críticas a su atuendo, al tiempo que habría pasado en la zona de desastre y , dijeron, promoverse a sí misma mediante varios mensajes en los que clamaba por ayuda.

En realidad, la cantante mexicana se ha mantenido enviando o llevando víveres lo mismo a la colonia Condesa de la capital mexicana que a la alejada comunidad de Morelos cercana al epicentro del sismo, Jojutla, en donde los daños a las casas y a los pobladores han sido mayúsculos y hasta donde la ayuda de su Fundación Gaia Planeta Azul llegó antes que la del gobierno mexicano.



