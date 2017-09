Conductor de programa ‘Hoy’ recibe amenazas de los fans de Belinda

Alfredo Gudinni: “No soy su fan, no compro su música y no me enfrasco en discusiones con gente sin Inteligencia”, explicó en exclusiva para Univision Entretenimiento.

Alfredo Gudinni, el conductor del programa ‘Hoy’ , está molesto con las agresiones que ha sufrido por parte de los fans de Belinda en su contra, pues el 24 de septiembre compartió un video en el que aseguran la cantante ayuda a los damnificados por campaña política. “

"Yo sólo le di RT a un video que hicieron de ella, yo no lo escribí, ni presté mi voz, ni nada sólo lo compartí. Ella sin darse cuenta comenzó a insultar y cuando se dio cuenta que no era el autor ya me bloquea, porque no aclaramos bien de una vez desde el principio, tengo derecho a darle mi réplica”, agregó Gudinni.

En exclusiva para Univision Entretenimiento, el colaborador de la emisión matutina comentó que Belinda no le dio tiempo de explicar lo que pasó: “Ella sin darse cuenta que no era yo el autor del video decide insultarme cuál es su costumbre y armar una guerra de odios cuando México está todo caído y darles armas a sus fans para estar insultando constantemente”.



La cantante de 28 años lo llamó “imbécil” a través de Twitter y posteriormente lo bloqueó de sus redes, aunque los “belifans” continuaron con los insultos y amenazas contra el hombre de 65 años: “Me bloqueó para que después me mandara toda su jauría, han sido muy agresivos que se pongan a estudiar porque cuando quieran un duelo de historia aquí está un servidor para hacerlo por Twitter.

“Las agresiones de sus fans van desde maldiciones, hasta amenazas de muerte pues de qué se trata qué tipo de fans con esas falsas pasiones. No tengo porque seguirle el juego a gente con el cerebro tan pequeño, yo le sigo el juego a la inteligencia, soy muy inteligente y me gusta estar rodeado de gente inteligente para qué voy a denunciar algo tan estúpido y absurdo”, por lo que descarta hacer alguna denuncia ante la Policía Cibernética.



Belinda borró los insultos de su cuenta del pajarito azul y hoy por la mañana fue Gudinni quien borró el primer tweet: “porque era como dejar una ventana abierta a más insultos, estoy pidiendo ayuda en redes sociales donde se necesita y me están mentando la madre no tengo ninguna necesidad”.

“No tengo amistad con ella, ni compro sus discos, yo soy fan de los grandes actores de teatro como Jorge Salinas o César Évora que son grandes actores que me respetan, pues soy una persona muy respetada con 47 años de experiencia y 65 de vida, siete libros publicados voy por el octavo como para enfrascarme en una guerra de odio”, concluyó.

