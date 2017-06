Así canta Camila Cabello 'Despacito' en español

Justin Bieber tiene al menos una lección que aprender de Camila Cabello: cantar 'Despacito' perfectamente en español en vivo. La exintegrante de Fifth Harmony y ahora solista mostró sus talentos como cantante bilingüe esta semana en un programa de radio al interpretar el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.



Camila Cabello covering 'Despacito' at Capital FM. pic.twitter.com/9f4N9XR41G — Pop Crave (@PopCrave) June 7, 2017

La cantante cubano-estadounidense que cruzó la frontera de México a Estados Unidos cuando tenía seis años. Después de dejar el grupo Fifth Harmony hace unos meses, Camila Cabello se lanzó como solista. Desde entonces, Cabello ha estrenado sencillos en inglés, como 'I Have Questions' y 'Crying in The Club', pero también uno en español titulado 'Hey Ma', para el que colaboró con J Balvin y Pitbull.



La primera anécdota que cuenta Camila sobre su carrera muestra sus raíces hispanas como la base de su éxito como estrella de pop. Cuando Camila estaba a punto de cumplir 15 años, The X Factor anunció que haría audiciones en Carolina del Norte, cerca de Miami, donde ella vivía. Entonces le pidió a su mamá que la llevara de regalo de XV años, en vez de hacerle una fiesta. Cuando llegó, los productores no la eligieron. "Por dos días estaba a punto de ir a hacer una audición y me decían “No, no puedes hacerla, mejor vete a casa", contó en el podcast Women of The Hour. Los productores le dijeron que no querían que tuviera más decepciones, pero al final ella los convenció.



"Terminé audicionando, porque vieron cuánto lo quería y cuán persistente era . . . es algo cubano", dijo.