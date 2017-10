Alerta Amber por las hijas de 5 y 8 años de Karla Luna: buscan al papá Américo Garza

Incumpliendo con la última voluntad de la comediante Karla Luna, su exesposo Américo Israel Garza supuestamente raptó este jueves a las dos hijas que procreó con ella, Sara Valentina y Nina Victoria, de ocho y cinco años respectivamente, activando la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, México, la alerta Amber, para dar con el paradero de los tres.

De acuerdo con la denuncia que sometió a las autoridades Josefina Martínez, abuela materna de las niñas, Américo Garza acudió a visitarlas este jueves a su residencia, como lo había hecho en los pasados días. En un momento en que ella entró al baño, alegó que el hombre agarró a las niñas y a la fuerza las montó en su carro negro, con los vidrios polarizados. La abuela declaró a las autoridades que escuchó a las pequeñas llorando y que Sara Victoria gritaba "no me quiero ir, no me quiero ir".



Las imágenes de los inmensos amores de Karla Luna Karla Luna aparece rodeada de sus cuatro retoños. Antes de irse de este mundo la 'comare morena' de 'Las Lavanderas' pidió como última voluntad que sus hijos permanecieran juntos. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Su hijo mayor se llama Rubén. Esta postal la compartió el joven en Twitter con el siguiente mensaje: "mi señora madre, mi reina, mi ejemplo de vida, MI TODO" #staystrongmom". Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Rubén junto a Luna, en lo que aparenta ser uno de sus primeros cumpleaños. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rubén, quien ahora tiene 22 años, siempre presumió en sus redes sociales el inmenso amor que sentía por su madre. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir En esta imagen, Rubén le dedica hermosas palabras a su mami: "si pudiera te acercaba a las estrellas, cada noche. Para que hablaras con ellas y saltaras este bache. #staystrongmon". Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Su segunda hija lleva por nombre Stephanie Luna. Y dicen que es igualita a su mamá. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Stephanie tiene 20 años. No cabe duda que heredó la belleza de la artista que perdió la batalla contra el cáncer el pasado 28 de septiembre. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Así como su hermano, Stephanie siempre estuvo cerca de Karla para enfrentar la enfermedad que llegó a sus vidas en 2012. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir La joven usualmente compartía las conversaciones con su mamá, donde demostraba la complicidad y confianza que entre ellas existía. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los hijos mayores de Luna son fruto de una relación amorosa que mantuvo durante su adolescencia y de la que poco se sabe. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Más tarde llegaron dos pequeñas más a la vida de Karla: Sara y Víctoria. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Víctoria y Sara son hijas de Américo Garza, con quien estuvo casada por casi 9 años, hasta que él se involucró sentimentalmente con quien fuera por muchos años su mejor amiga, Karla Panini. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sara, de 7 años, en uno de sus cumpleaños. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Víctoria, de 5 años, es un verdadero encanto... Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir A pesar de estar enferma, Karla siempre buscaba divertirse al lado de sus retoños. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La artista de 38 años fue una madre dedicada y amorosa. Como muestra esta foto donde aparecen Sara y Víctoria en la hora del baño. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Luna manifestó que sus hijos eran su mayor motor en la lucha contra su enfermedad. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Esta es una de las últimas fotografías que la 'comare morena' colgó en sus redes sociales. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Así como sus hermanos mayores, las más pequeñas de la familia siempre buscaron alegrar el corazón de mamá. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir La mejor herencia que Karla le dejó a sus hijos fue siempre sonreír ante las adversidades. Foto: Twitter/Instagram/Facebook | Univision 0 Compartir

El incidente, ocurrido al cumplirse la primera semana del fallecimiento de Karla Luna, desconcertó a doña Josefina, que con impotencia le suplicaba a gritos "Américo, por favor, no te las lleves", según consignó en una declaración que rindió ante las autoridades al pedir ayuda. Antes de morir, la comediante había compartido, incluso públicamente, su deseo de que sus hijas menores no fuesen separadas de sus dos hermanos mayores, de una relación anterior.



El temor de la familia de Karla Luna es que Américo Garza tenga a las menores en Estados Unidos , en Houston o en San Antonio, Texas, a donde presuntamente se mudó con su esposa, Karla Panini.

Allí estarían sobre todo por proteger a Panini, quien tras el fallecimiento de Karla Luna, el pasado 28 de septiembre, a causa del cáncer, enfrentó críticas y fuertes amenazas pues en su perfil de Twitter se publicó un mensaje de celebración y en el cual se refería a quien fuese su mejor amiga como "perra con cáncer".