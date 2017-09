Del amor a la traición: así fue la vida de Karla Luna

"Yo nunca tuve cáncer, aunque lo tuve nunca le di importancia, me ocupe a tiempo, hay de cánceres a cánceres, el mío era benévolo afortunadamente, muy a tiempo para combatirlo, así lo hicimos, estuve tres meses tomando unas pastillas y luego cuatro inyecciones debajo del ombligo, y ya se me hizo una biopsia y ya no hay nada absolutamente", dijo feliz para la 'Revista Hola' en junio del 2013. Foto: Televisa

0 Compartir