Cómo ver México vs. Bélgica EN VIVO amistoso FIFA

Este viernes 10 de Noviembre juegan México y Bélgica en vivo en el Heysel Stadium, partido correspondiente a la jornada de amistosos de la FIFA, y que será transmitido EN VIVO por Univisión Deportes Network.

México viene de caer frente a Honduras, 2-3 de visitante en el Estadio Olímpico Metropolitano por la eliminatoria de CONCACAF al Mundial, mientras que Bélgica goleó a Cyprus, 4-0 de local. En esta oportunidad, el TRI busca consolidar el equipo para afrontar el Mundial de Rusia 2018.



Los canales de televisión en los que podrá disfrutar el encuentro entre México y Bélgica en vivo se puede seguir en televisión abierta y en sistemas de cable Azteca 7, Televisa, TDN y Univisión TDN. Para Estados Unidos la opción es Univisión Deportes.

Como complemento de la fecha de la jornada amisotos, se encuentran estos encuentros:

Viernes 10 de Noviembre:

Corea del Sur vs. Colombia

China PR vs. Serbia

Japón vs. Brasil

Georgia vs. Chipre

Ucrania vs. Eslovaquia

Polonia vs. Uruguay

Inglaterra vs. Alemania

Francia vs. Gales

Portugal vs. Arabia Saudita

Sábado 11 de Noviembre:



Rusia vs. Argentina

Katar vs. República Checa

Macedonia vs. Noruega

España vs. Costa Rica