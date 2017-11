En vivo: México vs. Bélgica, amistoso fecha FIFA

El partido México vs. Bélgica en vivo, correspondiente a la jornada de amistosos de la FIFA, va a disputarse en el estadio Rey Balduino como uno de los juegos preparativos de cara al Mundial de Rusia. El encuentro entre el TRI y los Diablos Rojos, se llevará a cabo este viernes 10 de noviembre a partir de las 14:45 PM (ET). Como ver el encuentro.



El TRI viene de perder frente a la selección de Honduras por la eliminatoria; además, la convocatoria del colombiano para estos enfrentamientos ha dado mucho de qué hablar, ya que Osorio llamó algunos jugadores que para muchos no deberían integrar la lista de seleccionados en la actualidad, como los jóvenes Uriel Antuna y Omar Govea.



Los dirigidos por Osorio tendrá 2 duelos importantes frente a selecciones europeas, ambos duelos se transmitiran en vivo por Univision Deportes Network.



Con el encuentro entre México y Bélgica en vivo, la jornada se complementa con los juegos entre Polonia vs. Uruguay, Inglaterra vs. Alemania, Francia vs. Gales y Portugal vs. Arabia Saudita.

El partido entre el TRI y los Diablos Rojos lo podrán disfrutar a través de la transmisión en vivo por UDN. Tendremos toda la cobertura del juego, con el minuto a minuto, reacciones e información relevante del partido en el estadio Rey Balduino.