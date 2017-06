Una joven de 14 años, que estaba desaparecida en Texas, apareció muerta en un basurero

Kaytlynn Cargill paseaba a su perro la última vez que la vieron. En un principio, la policía no consideró que estaba en peligro.

DALLAS, Texas. - Kaytlynn Cargill, de 14 años, fue vista viva por última vez el lunes en la tarde. Llevaba pantalones cortos con encaje blanco y una camisa del mismo color.

El miércoles, hallaron un cuerpo en un vertedero en la ciudad de Arlington, a alrededor de 15 minutos de su casa en Bedford, donde era buscada la adolescente. Este jueves se confirmó que era el de Kaytlynn.



El cuerpo de Kaytlynn Cargill, desaparecida en Bedford, fue hallado en un vertedero de basura en Arlington. Google Maps

"Estamos consternados y entristecidos por esta trágica noticia. Investigaremos todas las pistas, haremos todo lo que esté en nuestras manos y llevaremos ante la justicia a la persona o personas responsables de la muerte de Kaytlynn", señaló la policía de Bedford en un comunicado.

Una media hora después de que la joven saliera a pasear a su mascota el lunes, a las 6:20 p.m., sus padres se preocuparon y empezaron a buscarla. La reportaron como desaparecida en el departamento de la policía. Eran alrededor de las 8 p.m., según las autoridades.

El perro fue encontrado amarrado en un parque cercano. Una amiga asegura que Kaytlynn le pidió a otros que lo cuidaran por un minuto, pero nunca retornó, según un panfleto que pedía ayuda para encontrar a la joven.



En ese momento la policía de Bedford señaló que no había emitido una Alerta Amber porque "no hay razón para sospechar que hay algún crimen relacionado con su desaparición" y no había "indicios de que estaba en peligro", según un mensaje publicado el martes en su cuenta de Facebook.





El miércoles, un empleado encontró el cadáver de una mujer joven en el vertedero Republic Service Arlington Landfill y las autoridades de Bedford fueron notificadas.

El forense del condado de Tarrant confirmó que el cuerpo, de 4 pies y 6 pulgadas, era el de Kaytlynn.

Las autoridades de Bedford están pidiendo que cualquier con información sobre el caso llame al 817-952-2440. También pueden hacerse reportes anónimos marcando 817-469-TIPS (8477), teléfono del condado de Tarrant.

Se espera que la policía de más detalles sobre el caso este viernes a las 10 a.m., cuando se realizará una rueda de prensa en Bedford.