Legisladores de Texas afirman que un representante republicano presuntamente llamó a ICE para denunciar a un grupo que se manifestaba en contra de la Ley SB4

DALLAS, Texas. - Un grupo de legisladores texanos sostuvo una acalorada discusión en el pleno de la Cámara de Representantes de Texas la mañana de este lunes luego de que el representante Matt Rinaldi (Distrito 115) afirmara que había llamado a la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para que “se llevara a los manifestantes” que protestaban en el Capitolio en contra de la Ley SB4, que prohíbe las “ciudades santuario” en el estado.

El representante César Blanco de El Paso señaló que Rinaldi se acercó a un grupo de legisladores y afirmó: “Qué bueno que acabo de llamar a ICE para que deporten a todas estas personas”. Dicha declaración dio inicio a una discusión entre diversos grupos parlamentarios.



Minutos más tarde, el Caucus legislativo Mexicano-Americano de la Cámara de Representantes de Texas dio una conferencia de prensa en donde rechazaron los comentarios de Rinaldi y afirmaron que sus acciones eran una prueba del racismo detrás de la medida SB4.

“Matt Rinaldi acaba de probar el problema de la SB4, que es que las personas ahora verán a los hispanos y asumirán que son indocumentados”, afirmó el representante Ramón Romero (Distrito 90) durante la conferencia.

Durante su mensaje, los miembros de MALCTX afirmaron que varios representantes republicanos se habían acercado a ellos para “ofrecer disculpas” por lo ocurrido, sin embargo, el representante Rinaldi no lo había hecho.

Miles protestan contra la SB4 en el Capitolio

Con camisas rojas y la consigna “la SB4 es odio”, miles de personas acudieron el lunes al Capitolio texano para manifestar su rechazo a la ley conocida como “antisantuario”.

En el último día de esta sesión legislativa, activistas viajaron de Dallas, Houston e incluso otros estados para oponerse a la aprobación de la ley que permitirá a los policías preguntar por el estatus migratorio de quienes detenga, incluso al pararlos por una infracción de tránsito.



