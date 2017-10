Suspenden alerta Amber, pero sigue desaparecida la niña castigada por no tomarse la leche

DALLAS, Texas.- La agencia de Seguridad Pública de Texas suspendió la alerta Amber emitida el sábado tras la desaparición de Sherin Mathews, de 3 años.

La notificación se canceló el lunes en la tarde porque no hay pistas concretas, que se requieren para mantenerla activa, dijo el vocero de la policía de Richardson, Kevin Perlich, quien destacó que siguen buscando a la menor.

"No teníamos información específica como un sospechoso o información de un auto", señaló Perlich.

El padre de la niña, Wesley Mathews, quien enfrenta cargos de abandono y poner la vida de la pequeña en peligro, salió en libertad poco después de la medianoche bajo una fianza de 250,000 tras ser detenido el fin de semana, de acuerdo con voceros de la policía y el condado de Dallas.

Según la policía, Mathews admitió que dejó a Sherin en un callejón en plena madrugada del sábado. También le dijo a un detective que sabía que en el área donde castigó a la pequeña de 22 libras y tres pies, se han visto coyotes, según un documento policial obtenido por Univision Noticias 23.

El lunes en la mañana el Departamento de Familias y Servicios de Protección al Menor (DFSP) removió del hogar a la hija de 4 años de la familia Mathews, señaló la vocera Marissa Gonzales.



Ya habían tenido contacto con los padres de Sherin en el pasado, pero Gonzales indicó que los detalles son confidenciales. Sin embargo, especificó que ninguna de las niñas había estado bajo la tutela de la agencia de protección al menor antes de este incidente.

Alrededor de las 3:00 a.m. del sábado Mathews reprendió a la pequeña porque no quería tomarse la leche. Le dijo a Sherin que se parara cerca de un árbol en un callejón, a unos 100 pies de la residencia de la familia, según le relató a la policía.

A las 3:15 a.m., cuando fue a buscarla, ya no estaba. La policía no fue notificada sino horas después de la desaparición, a las 8:12 a.m.

Sherin vestía una camiseta rosa, pantalones negros tipo pijama y sandalias rosadas. Tiene ojos marrones y pelo negro.



Si tiene información que pueda ayudar a encontrarla llame a la policía de Richardson al 972-744-4800.