Ya dieron a conocer la lista de los restaurantes que participarán en Taste of Chicago 2017

Taste of Chicago Taste of Chicago Facebook

CHICAGO, Illinois. Los amantes de la buena comida tienen muchos motivos para alegrarse este verano y es que este año hay muchas novedades en el Festival Taste of Chicago, que está festejando su edición número 37.

Ya dieron a conocer la lista de los 67 restaurantes participantes y 17 de ellos son nuevos.

Este festival se celebrará del 5 al 9 de julio en el Grant Park, ubicado en el 337 E Randolph St. La entrada es gratuita, pero los boletos para comprar comida y bebida tienen un costo de 10 dólares por 14 boletos.

Para que vayas abriendo el apetito esta es la lista completa de los restaurantes participantes:

Beat Kitchen, 2100 W. Belmont Ave.

Ben’s Bar Be Cue, 5931 W. North Ave.

Billy Goat Tavern & Grill, 1535 W. Madison St.

BJ's Market & Bakery, 8734 S. Stony Island Ave.

Caffe Gelato, 2034 W. Division St.

Carbon Live Fire Mexican Grill, 300 W. 26th St.

Chicago's Dog House, 816 W. Fullerton Ave.

Churro Factory, 2214 S. Wolcott Ave.

Connie's Pizza, 2373 S. Archer Ave.

Dia De Los Tamales, 939 W. 18th St.

Doom Street Eats

Farmer's Fridge, 108 N. State St.

Franco's Ristorante, 300 W. 31st St.

Frannie's Cafe, 623 S. Wabash Ave.

Gold Coast Dogs, 225 S. Canal St.

Iyanze, 4623 N. Broadway

Kasia's Deli, 2101 W. Chicago Ave.

La Bomba Restaurant, 3221 W. Armitage Ave.

La Mexicana, 4171 S. Archer Ave.

Lawrence’s Fish and Shrimp, 2120 S. Canal St.

Lou Malnati's Pizzeria, 805 S. State St.

Miller's Pub, 134 S. Wabash Ave.

Oak Street Beach Cafe

O'Briens Restaurant & Bar, 45 E. Riverwalk Drive South



publicidad



Porkchop, 941 W. Randolph St.

Punky's Pizza & Pasta, 2600 S. Wallace St.

Ricobene's on 26th Street, 252 W. 26th St.

Robinson's No. 1 Ribs, 225 S. Canal St.

Star of Siam, 11 E. Illinois St.

Texas de Brazil, 210 E. Illinois St.

The Eli's Cheesecake Co., 6701 W. Forest Preserve Drive

The Fudge Pot, 1532 N. Wells St.

Tuscany, 1014 W. Taylor St.

Ukai Japanese Restaurant, 1059 W. Belmont Ave.

Vee-Vee's African Restaurant, 6232 N. Broadway

Pop-Up Restaurants

Brightwok Kitchen, 21 E. Adams St.

Broken English, 75 E. Lake St.

Dinky Donuts, Inc.

Garifuna Flava: A Taste of Belize, 2518 W. 63rd St.

Hakka Bakka Indian Kati Rolls, 1251 W. Fullerton Ave.

Jin Ju Restaurant, 5203 N. Clark St.

Just Salad, 20 E. Jackson Blvd.

MAD Social, 1140 W. Madison St.

Pork & Mindy's, 1623 N. Milwaukee Ave.

Puffs of Doom

Riva, 700 E. Grand Ave., Navy Pier

Rojo Gusano, 4217 N. Ravenswood Ave.

Seoul Taco, 738 N. Clark St.

The Little Beet Table, 845 N. State St.

Warm Belly Bakery, 1148 W. Monroe St.

Yum Dum



publicidad

Food Trucks

American Glory

Auntie Vee's

Aztec Dave’s Food Truck

Beavers Coffee + Donuts

Bop Bar Truck

Bruges Brothers

Cheesie’s Pub and Grub

Da Lobsta

El Patron

Giordano´s

Harold's Chicken

La Cocinita Food Truck

Stan’s Donuts & Coffee

The Cajun Connoisseur

The Fat Shallot

The Lifeway Kefir Shop

Si necesitas más motivos para asistir, este año Café Tacuba, Alessia Cara, entre otros grupos están en la lista de conciertos. Los boletos de las presentaciones empiezan en 22 dólares.

Para más detalles del festival visita tasteofchicago.us

Lea también:



Taste of Chicago celebrará su aniversario número 37 con la participación de 67 restaurantes Univision 0 Compartir