Sangriento fin de semana del Día del Padre en Chicago deja ocho muertos y 50 heridos en balaceras

Este fin de semana feriado terminó con más tiroteos que los registrados en estas fechas en el 2016. No obstante, el año pasado hubo más víctimas fatales en balaceras en la ciudad.

CHICAGO, Illinois. La violencia no dio tregua este fin de semana del Día del Padre en Chicago en el que se registraron más de medio centenar de tiroteos en la ciudad, que dejaron ocho víctimas fatales y 50 personas más resultaron heridas.

De acuerdo con el Chicago Sun Times, ya son más de 240 personas heridas en tiroteos en lo que va del mes de junio y en lo que va del 2017 se han registrado 279 asesinatos y 1,600 balaceras.

Si bien, se registraron más tiroteos este año comparativamente con la misma fecha del 2016, el año pasado hubo más homicidios relacionados con armas de fuego. Hace un año, el fin de semana del Día del Padre, se registraron 13 asesinatos y 56 tiroteos contra ocho homicidios y 57 tiroteos este año.

Los últimos dos tiroteos ocurrieron la madrugada de este lunes.

Alrededor de las 2:30 am se registró una balacera en el 1000 North Lawndale, en el barrio de Humboldt Park. Las autoridades encontraron a un hombre de 33 años tumbado en el suelo con un disparo en la espalda. El sujeto, quien aún no ha sido identificado, fue transportado al hospital Stroger donde fue pronunciado muerto. Por ahora, no se han dado más detalles del incidente.

Cerca de la 1:45 am de este lunes, Joseph Henderson, de 25 años de edad, fue asesinado a tiros en el barrio de North Lawndale, en el suroeste de Chicago. Henderson se encontraba caminando en el 1800 South Kildare cuando un vehículo negro se detuvo a su lado y alguien al interior del automóvil disparó en su dirección. Henderson recibió un disparo en la espalda y fue declarado muerto en la escena a las 2:11 am.



El domingo, cerca de las 7:25 pm un adolescente fue asesinado en un tiroteo en North Lawndale. Jaquarius Davis, de 16 años de edad, estaba caminando en el 1200 South Avers cuando alguien le disparó desde un vehículo en movimiento. Davis fue llevado al Hospital Mount Sinaí, donde fue declarado muerto a las 7:56 pm.

Pocas horas antes, un hombre de 27 años recibió un disparo en la cabeza en el barrio de Chatham. Los hechos sucedieron alrededor de las 3:45 pm. El sujeto viajaba en un automóvil por el 600 de East 82nd Street cuando alguien desde otro vehículo sacó un arma y empezó a disparar. La víctima fue trasladada al Christ Medical Center en Oak Lawn, donde fue declarado muerto a las 4:23 pm. El tirador fue detenido, pero aún no se le han presentado cargos.

A las 4:48 am, una adolescente de 17 años y un hombre de 30 años fueron heridos en un tiroteo en el barrio East Garfield Park en el oeste de Chicago. Tiara Viramontes y un hombre, que no ha sido identificado, estaban en la parte trasera de un edificio localizado en el 3500 de West Huron cuando alguien abrió fuego. Viramontes recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza y fue llevada al hospital Stroger, donde fue declarada muerta a las 5:24 pm. El hombre sufrió una herida de bala en la pierna derecha superior y también fue llevado a Stroger, donde fue catalogado en estado crítico.

Raven Lemons, de 25 años, fue asesinada a tiros a las 2:40 am del domingo en el barrio de Streeterville. La joven estaba con un conocido en el 400 East Ohio Street cuando alguien disparó hiriendo a la joven en la cabeza. Lemons fue trasladada al Northwestern Memorial Hospital, donde murió a las 3:13 am.



Cerca de las 6:25 pm del sábado, Dario Balderrama, de 32 años de edad, fue asesinado en el barrio de las Empacadoras. Balderrama acababa de estacionar su vehículo y estaba cruzando la calle en el 4800 South Racine, cuando un vehículo oscuro se acercó y dos personas empezaron a disparar. La víctima sufrió múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en la escena.

El viernes alrededor de las 11:45 pm, un hombre de 25 años murió y otras dos personas más resultaron heridas en el primer tiroteo fatal del fin de semana, que ocurrió alrededor de las 11:45 pm en el barrio de South Englewood.

Los tres hombres, de 23, 25 y 29 años, estaban de pie frente a una casa en el 5900 South Union, cuando unos sujetos armados se acercaron y dispararon. El hombre de 25 años fue abatido a tiros y murió en la escena. El joven de 23 años recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al hospital Stroger en condición seria, mientras que el hombre de 29 años recibió un disparo en la pierna derecha y lo trasladaron al Hospital St. Bernard, donde se reporta en estado estable.

El año pasado, Chicago acaparó titulares tras cerrar su año más violento en dos décadas con 4,331 heridos en tiroteos y 762 asesinatos.