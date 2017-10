59 cruces de madera para honrar a las víctimas de Las Vegas, el homenaje de un carpintero de Illinois

CHICAGO, Illinois. Greg Zanis, carpintero jubilado de Illinois, quien ha dedicado parte de su vida a construir cruces para víctimas de asesinatos en Estados Unidos, saldrá esta noche rumbo a Las Vegas para llevar las de las 59 personas que perdieron la vida en el tiroteo registrado cerca del hotel Mandalay Bay este domingo.

“Hoy debo terminarlas todas”, cuenta Zanis desde su casa y taller en la calle Church Road en la ciudad de Aurora, al oeste de Chicago, quien la mañana de este martes ya había acabado de ensamblar 49 de ellas.

Cada cruz de madera está pintada de blanco y lleva el nombre de una víctima con su foto y un corazón rojo.

“Tengo el nombre y las fotografías de 14 de ellos, pero me faltan los demás”, cuenta Zanis, quien se enteró de la noticia cuando un hombre apareció ayer en la puerta de su casa alrededor de las 7:38 am con un cheque por 1,200 dólares. Dinero de donaciones para que Greg pudiera comprar gasolina y llevar las cruces hasta el lugar donde se ha registrado el tiroteo masivo con mayor número de muertes ocurrido en suelo estadounidense.

“Al principio, cuando me dijo lo que pasó, no lo creí. Y entonces me puse a llorar como un niño… No sé por qué pasa esto. Simplemente no entiendo lo que sucedió, no lo entiendo”, cuenta el hombre de 67 años, quien también ha recibido donaciones para comprar la comida que necesitará para el viaje.



"Esto le pone una cara a las víctimas, van a tener nombre y un lugar público donde las personas pueden ponerle mensajes", cuenta el carpintero sobre su iniciativa.

Su idea es tomar carretera esta noche y recorrer las 1,775 millas que separan a Aurora de Las Vegas en 30 horas. Espera desplegar las cruces este domingo, aunque aún no sabe dónde.

De acuerdo con el Chicago Tribune, Zanis recibió una llamada de la oficina de Carolyn Goodman, alcaldesa de Las Vegas, relacionada con su viaje.

Sin embargo, el carpintero no ofrece muchos detalles sobre la conversación. “Les he dicho que necesitaré un lugar grande para desplegarlos", refiere a Univision únicamente.

“La situación es muy trágica y la razón por la que Greg está haciendo esto es para brindar un poco de apoyo a los familiares de las víctimas, para que puedan honrar la memoria de sus seres querido”, cuenta Dan Hass, cofundador de la Coalición de Oración Aurora por la Reconciliación, quien está ayudando a Zanis, mientras trabaja contra reloj para terminar de construir las cruces que le faltan.

Su misión en la vida

Fue una tragedia personal lo que hizo que Zanis dedicara parte de su vida a esta misión. Greg se dedicaba a construir casas hasta que su suegro, Ralph K. Stadler, de 71 años, fue baleado y asesinado durante un robo a mano armada en 1996 en Aurora.

De acuerdo con el Tribune, pocos meses después, la madre de un niño de seis años llamado Nico Contreras, quien fue asesinado en un tiroteo de pandillas, le pidió que construyera una cruz conmemorativa para su hijo y fue cuando encontró su propósito en la vida.



Desde entonces Zanis ha viajado por todo el país colocando más de 20,000 cruces en los sitios de asesinatos y tragedias.

El año pasado, cuando Chicago acaparó titulares por el número de homicidios con arma de fuego, Zanis construyó 762 cruces para las víctimas en la ciudad. También viajó 1,200 millas a Orlando para llevar las cruces de los 49 muertos en la masacre de la discoteca Pulse.

Tras entregar las cruces en Las Vegas, Zanis viajará a San Bernardino, para llevar unas cruces por los 14 muertos registrados en el tiroteo en el Inland Regional Center, con motivo del segundo aniversario que se celebrará el 2 de diciembre próximo.

"Quiero parar de construir cruces...”, dice Zanis, refiriéndose al dolor de las familias.

Con información de Diana Pérez y Enrique Rodríguez.