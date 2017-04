Cuerpo de Semaj Cosby habría sido encontrado debajo del sofá

El médico forense del Condado de Will ya terminó la autopsia del cuerpo de la niña de 16 meses que fue encontrada muerta en su propia casa al suroeste de Chicago, pero la causa de la muerte de la menor no fue concluyente, por lo que harán estudios toxicológicos.

Will County Police Office

Semaj ML Crosby, de 16 meses de edad, fue reportada como desaparecida el martes a las 6:30 pm por miembros de su familia. Will County Police Office

CHICAGO, Illinois. La causa de la muerte de Semaj Cosby, niña de 16 meses de edad, quien fue encontrada muerta la noche del miércoles en su propia casa en el suburbio de Joliet, en el suroeste de Chicago, sigue siendo un misterio.

Las autoridades habían catalogado la muerte de la pequeña como "sospechosa". Hoy dieron a conocer que la menor fue encontrada sin vida acostada debajo de un sofá en la sala de la casa.

El médico forense del Condado de Will ya terminó la autopsia del cuerpo de Semaj, pero la causa de la muerte no fue concluyente, por lo que harán más estudios toxicológicos.

Según el forense no había señales visibles de trauma o lesión física en el cuerpo de la pequeña que permitieran determinar las causas de la muerte.

Cronología del caso

La intensa búsqueda de Crosby comenzó el martes por la tarde. La menor fue reportada como desaparecida a las 6:30 pm por la madre de la menor, quien llamó al 911.

La madre de la pequeña mencionó que la última vez que había visto a la niña fue en el patio delantero de su casa, localizada en Luana y Richards Street en el barrio de Preston Heights.



Concluye con triste final la búsqueda de una niña de 1 año y medio que estaba supuestamente desaparecida

De acuerdo con autoridades, incluso vecinos reportaron haber visto a la niña caminando por la calle, por lo que la búsqueda de la pequeña, que llevaba poco tiempo de haber aprendido a caminar, se concentró fuera de la vivienda.

Cientos de voluntarios se unieron a unos 100 policías de varias jurisdicciones, incluso agentes del FBI y perros sabuesos buscaron a la menor por más de 24 horas.

A las 11 pm del miércoles, tras obtener permiso del abogado de la familia, autoridades entraron a la casa de la niña y, cerca de la medianoche encontraron el cuerpo de Semaj dentro del inmueble.

De acuerdo con Rick Anderson, jefe adjunto de la oficina del Sheriff del Condado de Will, en la vivienda donde residía Semaj, junto a su madre y dos hermanos, y que se encontraba en condiciones deplorables, también vivían entre cinco y 15 personas, que entraban y salían de la residencia de manera constante.



Ayer se dio a conocer que el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois (DCFS) habían investigado a la madre de Semaj en el pasado por cuatro denuncias de negligencia, que resultaron infundadas, y había otras dos investigaciones pendientes que fueron abiertas en marzo del 2017.



Intensa búsqueda de una pequeña de un año de edad desaparecida en Joliet

Incluso unas tres horas antes de la desaparición de la menor, DCFS estuvo en la casa de la familia para hablar con la madre y señalaron que todos los niños estaban presentes en ese momento.

Se había reportado que la familia estaba colaborando con la policía. No obstante, Ackerson reportó ayer que cuando estaban entrevistando a la madre de la menor, alguien, que no se sabe si era amigo o familiar de la mujer, le pidió que ya no hablara con las autoridades.

Hasta ahora no se han reportado arrestos, pero están entrevistando a testigos y a algunos miembros de la familia.

El jueves por la noche vecinos se reunieron fuera de la casa de la familia para dejar muñecos y veladoras y realizaron una vigilia en honor de Semaj.

Por ahora no se han dado a conocer detalles del funeral de la niña.



